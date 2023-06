Flormart a Padova: tra fiori, piante e agricoltura verticale

Da mercoledì 20 a venerdì 22 settembre la Fiera di Padova ospita la 72ª edizione di Flormart - The Green Italy (salone internazionale del florovivaismo, del verde e del paesaggio, riservato esclusivamente agli operatori professionali). Flormart quest’anno occuperà un’area espositiva di oltre 20mila mq. Un dato, che insieme ai più recenti numeri relativi al florovivaismo italiano fa prevedere il superamento dei numeri, già ragguardevoli dell’edizione 2022 che aveva chiuso con 200 espositori specializzati, 4mila visitatori professionali, 150 top buyers internazionali e 60 giornalisti accreditati.

La citta green del futuro a Flormart - The Green Italy

Florovivaismo, settore importante del Made in Italy

Nel corso della conferenza stampa di presentazione, tenutasi al Ministero, il sottosegretario di Stato per l’agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste, Patrizio Giacomo La Pietra, ha ricordato come il florovivaismo sia un settore importante e dagli ampi margini di crescita nell’ambito dell’agricoltura italiana. Il disegno di legge che ha presentato insieme al ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida «è stato ideato proprio per centrare questo obiettivo di crescita tramite la realizzazione di una legge quadro nazionale che sia di riferimento per il settore. Vogliamo mettere a sistema l’intero comparto, creando un coordinamento nazionale in grado di individuare le misure di indirizzo per la filiera florovivaistica. Le sfide che ci attendono vanno affrontate insieme, istituzioni pubbliche e privati, perché solo non agendo in ordine sparso si potrà rendere sempre più forte e competitivo il nostro florovivaismo».

Florovivaismo, in Italia nel 2022 fatturato in crescita

Il nostro florovivaismo, ha sottolineato l’amministratore delegato di Parma Fiere Antonio Cellie, è secondo solo alla Francia. Secondo l’ultimo rapporto Istat, nonostante alcune criticità importanti (tra cui il rincaro dei costi per l’energia e le materie prime, nonché i danni derivanti dai cambiamenti climatici), il florovivaismo si conferma settore in forte crescita. Nel 2022 in Italia si è registrato un incremento del fatturato del comparto con un valore pari a circa 3 miliardi di euro, il 15% della intera produzione dell’Europa comunitaria. Il florovivaismo, inoltre, impiega ogni giorno 200mila addetti, conta 24mila imprese e 30mila ettari di terreno coltivato; notevole anche l’export dei prodotti orto-florovivaistici italiani, che ha superato i 900 milioni di euro.

Boom per il green living

È però soprattutto il settore del green living a non conoscere crisi e a rappresentare un trend trainante per il comparto del green: oggi sono la progettazione e l’arredo degli spazi urbani a giocare la partita più importante in ottica di well-being. Aree urbane che integrano in maniera strategica spazi verdi e vivibili rappresentano, di fatto, autentiche oasi di benessere.

Come sarà Flormart

Flormart è stato suddiviso in cinque sezioni che si rifanno agli elementi primordiali della natura: terra con i professionisti del florovivaismo, aria con studi di architettura e landscaping e progettisti del verde, acqua con tutto quanto concerne il mondo dell’irrigazione, fuoco, con le macchine dedicate alla manutenzione del verde. C’è pi una quinta sezione dedicata alle startup, all’innovazione e alla formazione. Tra gli stakholders di riferimento insieme alle amministrazioni pubbliche e ai grandi buyers internazionali cui Flormart – The Green Italy si rivolge è significativa la gdo e i discount che dedicano sempre più spazio a specifiche aree vendita dedicate a floricoltura, Flormart – The Green Italy è pronta a cogliere i trend del momento: se dieci anni fa il leitmotiv era orto urbano sostituita in tempi più recenti da vertical farming la parola chiave più attuale è responsabilità, Questa la linea su cui si incentreranno i numerosi convegni: dai parchi della salute al ruolo dell’industria farmaceutica, dalla transizione climatica ai progetti europei per le green city.

Flormart - The Green Italy a Padova

Premio Flormart The Green Italy 2023

Il premio Flormart The Green Italy 2023 è dedicato agli espositori presenti e intende valorizzare la presentazione delle novità in ambito vegetale, tecnologico e dei servizi finalizzati alla sostenibilità ambientale economica e sociale. È articolato in cinque settori che seguono i comparti in cui è suddivisa la Fiera: florovivaismo, realizzazione e cura del verde; Tecnologie, attrezzature e mezzi di produzione; progettazione del verde e innovazione; ricerca, gestione e cure colturali; l’anima del giardino.

L’Agorà dei Giardini

Per sognare le green city del futuro, città dall’anima sostenibile con giardini e spazi innovativi, sensibili alla tematica del cambiamento climatico, alla tutela e sviluppo della biodiversità. Gli espositori e i progettisti potranno cimentarsi nella realizzazione di innovative città del futuro che verranno poi selezionate da una giuria tecnica. A ciascun partecipante verrà assegnato uno spazio di 64 metri quadrati per allestire, con un progetto curato da un architetto o da un paesaggista, la propria green city ideale: tutte insieme daranno vita all’Agorà, lo spazio che accoglierà i visitatori all’ingresso, una vera e propria piazza da attraversare, vivere, esplorare, odorare, sentire.