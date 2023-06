Ampi, i Maestri Pasticceri firmano i dessert della Cena con le stelle

Festa a Vico 2023 è la kermesse dedicata alla gastronomia in programma a Vico Equense (Na) dall’11 al 13 giugno. Ampi (l’Accademia Maestri Pasticceri Italiani) parteciperà quest’anno con undici Maestri Pasticceri. La manifestazione è ideata dallo chef stellato Gennaro Esposito, che ha dichiarato: «Nell'anno del ventennale il tempo diventa un valore centrale, insieme alla cultura e alla storia dei luoghi, di questa terra per certi versi ancora da scoprire. Tema di quest'anno sarà la Rinascita, intesa anche come ritorno alle origini, alla materia prima da cui nasce tutto».

Carmine di Donna guiderà i Maestri Pasticceri di Ampi durante la Cena con le stelle

La Cena con le stelle, grandi chef per una serata evento a scopo benefico

L’Accademia dei Maestri Pasticceri Italiani affiancherà gli oltre venti chef stellati che firmeranno il menu della Cena della Stelle, esclusivo evento a scopo benefico e momento principale dell’intera manifestazione. Tra i grandi chef della serata al ristorante Pizza a Metro anche Bottura, Bartolini, Berton, Cerea, Cracco, Cuttaia, Tomei e Scarello. Presenti alla serata 250 ospiti che gusteranno i dolci artigianali di altissima qualità dei maestri Ampi.

I dessert della Cena con le stelle sono firmati dai Maestri Pasticceri di Ampi

A guidare la squadra dei maestri di Ampi sarà invece Carmine di Donna, executive pastry chef dell’hotel La Palma di Capri. Tra i colleghi coinvolti anche Mattia Casabianca, Gabriele Vannucci, Salvatore De Riso, Fabrizio Camplone, Sandro Ferretti, Mario di Costanzo, Carmen Vecchione, Armaldo Palmieri, Salvatore Gabbiano e Antonino Maresca. Carmine Di Donna proporrà il gelato al fiordilatte di bufala, fragole confit e gruè di cacao; Salvatore De Riso la “passione esotica”, una mignon al cocco e rhum, cremoso al mango, frutto della passione e gelatina ai frutti rossi; Gabriele Vannucci la “Vannucci’s gelato soup” ovvero uno spumone di yogurt greco, rabarbaro pochée, fragoline di bosco candite, gel di fiori di ibisco e crumble di trebbia di birra IPA; Mattia Casabianca la sua interpretazione del tiramisù al sifone; Carmen Vecchione cinque tartellette che omaggiano altrettanti dolci tradizionali (torta Sacher, tiramisù, torta di nocciola, cassata e cheese cake); Armando Palmieri la “coccola di notte” ovvero un croissant accompagnato da una crema spalmabile in ricordo della colazione che si consuma all’alba dopo una notte di festa.