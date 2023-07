Magic Summer Truffle Tour: Giuseppe Cristini e il tartufo, in un viaggio italiano interminabile

Partendo dalla Cortina dei Sibillini, precisamente da Sarnano, prende avvio il meraviglioso viaggio di Giuseppe Cristini, direttore dell'Accademia del Tartufo nel Mondo, in cui avverrà la presentazione nazionale del "Dizionario Internazionale del Tartufo" in cinque lingue: italiano, inglese, giapponese, cinese ed arabo.

Il Magic Summer Truffle show abbraccerà tutta l'Italia per far scoprire il tartufo come segno di pace, gesto d'amore e di avvolgente seduzione.Il dizionario è diviso in sei sezioni e traccia le peculiarità più importanti attorno al tartufo, partiremo dal territorio e della Botanica per arrivare alle piante simbionti e alle razze di cani da tartufo fino ad arrivare alla cucina e alla Magia di Sua Maestà il Tartufo.

Ci rivolgiamo ai cinque continenti e parliamo a 4 miliardi di persone partendo dai vegani fino ai Gourmet e agli chef, dove per noi la filiera del tartufo è tracciata a millimetro Zero.

Partiamo facendo conoscere il tartufo nero estivo, la pepita più democratica, più sobria, più pacata e più alla portata di tutti i palati, di tutte le menti e di tutte le tasche dove è possibile imparare a degustare il tartufo sul pesce, sui legumi e cereali sulle insalate e con cibi che non impegnano ma che appagano.

Toccheremo regioni e regioni fino ad arrivare alle ambasciate internazionali, ma sempre ospitati in luoghi belli, seducenti e appaganti dell'Italia; quelli dove il tartufo è amato e laddove vegeta spontaneamente. Perché i prodotti buoni nascono solo nei luoghi belli e molto spesso sono frutto delle brave persone.

Il tartufo come non lo avete mai percepito e osservato, così come va raccontato nel suo ampolloso cerimoniale, nella sua eleganza stratosferica, ma anche nella semplicità di un racconto che mette al primo posto la grande cucina italiana i grandi chef e il binomio inscindibile cagnolino, cavatore ambiente.

Giuseppe Cristini è riconosciuto oggi, quale sentinella del Made in Italy e gendarme del tartufo, ma anche fine e sottile comunicatore delle otto pepite edibili che nelle Marche si trovano tutto l'anno e che desideriamo raccontare al mondo.

Primo appuntamento mercoledì 5 luglio ore 18:00 all'hotel Terme di Sarnano in una giornata in cui le Marche del tartufo saranno protagoniste, per poi partire per il grande tour.

Saremo successivamente al Castello Estense di Ferrara, presenteremo il Dizionario sulle Dolomiti ai 1900 metri dell'Ortles saremo poi sul Lago di Garda e andremo a completare l'opera in Abruzzo prima della pausa estiva per ricominciare poi a settembre con le grandi ambasciate internazionali, quella del Giappone in primis.

La presentazione è a ingresso libero.

Visita: www.accademiadeltartufonelmondo.it