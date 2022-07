Carmagnola, a settembre è la volta della Fiera del Peperone

L’edizione numero 73 della Fiera Nazionale del Peperone si svolgerà a Carmagnola (To) dal 2 all’11settembre, 10 giorni di eventi gastronomici, culturali ed artistici. La Fiera Nazionale del Peperone è una delle più qualificate nel settore dell’enogastronomia, la più grande dedicata a un prodotto agricolo, da dodici anni viene riconosciuta ufficialmente come manifestazione fieristica di livello nazionale e in ogni edizione registra un crescente numero di visitatori con stime di enormi ricadute economiche. Un’area espositiva di oltre 10mila mq, con 8 piazze dedicate di cui 6 enogastronomiche, 2500 posti a sedere e oltre 200 espositori, un ricchissimo cartellone con degustazioni, show cooking, talk show, cene a tema, street food, concerti e spettacoli di vario genere, iniziative solidali, area bimbi, una grande rassegna commerciale e altro ancora.

Torna la fiera del peperone

Il programma

Il progetto grafico del manifesto di questa edizione è a cura del Politecnico di Torino Polito, Dipartimento di Architettura e Design che con ha in corso uno studio pluriennale di rinnovo complessivo dell’immagine della Fiera. Per tutto il periodo della manifestazione, in orario fiera, saranno aperti la storica “Piazza dei Sapori”, ovvero Piazza Mazzini trasformata in un grande ristorante all’aperto; il “Villaggio del territorio” con numerose aziende e street-food agricoli proposti in collaborazione con la Società Orticola di Mutuo Soccorso Soms “D. Ferrero”, con il Distretto del Cibo Chierese Carmagnolese e con il Consorzio del Peperone di Carmagnola; il “Pizza Village” ed il “Mercato dei produttori del Consorzio” dove si potranno acquistare le cinque tipologie riconosciute dal consorzio: il quadrato, il trottola (a forma di cuore con punta leggermente estroflessa o con punta troncata), il lungo o corno di bue (cono molto allungato), il tumaticot (tondeggiante e schiacciato ai poli, come un pomodoro) e il quadrato allungato.

Importante novità di questa edizione è l’istituzione del “Peperone Day”, domenica 4 settembre. L’iniziativa, che verrà riproposta negli anni a venire, è rivolta a locali nazionali e internazionali che vogliano inserire nel proprio menù una o più pietanze preparate con il peperone di Carmagnola, ricevendo un adesivo da esibire in vetrina, i contatti dei produttori per l’approvvigionamento della giornata e l’inserimento nell’elenco pubblicato sul sito della Fiera del Peperone. Nella stessa giornata si svolgeranno inoltre le premiazioni del contest Peperone Urbano, una sfida lanciata dal Consorzio del Peperone e dal Comune di Carmagnola a chiunque voglia cimentarsi nella coltivazione biologica del famoso prodotto orticolo nella propria casa, sul proprio terrazzo o giardino. Verranno premiati i primi tre classificati, oltre alle scuole primarie e agli asili che hanno partecipato alla competizione orticola.

Viene riproposta l’iniziativa Cà Peperone e per questa edizione sarà Cà Peperone “Ever Green”. Grazie all’importante sostegno della “Banca Territori del Monviso - Credito Cooperativo di Casalgrasso e Sant’Albano Stura”, di Pasta Berruto e di Hydra, anche in questa edizione viene allestito Il Ristorante della Fiera che proporrà dieci cene e due pranzi di qualità a cura del ristorante “La cucina piemontese” di Vigone nel Pala Btm allestito all’interno del Salone Fieristico Alimentare.

Il grande evento della cena

La cena del 4 settembre sarà intitolata “Peperone Day” e proporrà un menu in cui il peperone di Carmagnola sarà protagonista, quella del 7 settembre si intitolerà “La tradizione della pasta” e proporrà vari piatti a base di pasta, quella dell’8 settembre sarà intitolata “Profumo di Mare” e sarà a base di pesce. Il 10 settembre è in programma l’oramai tradizionale “Gran Galà per la Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro di Candiolo” con cena proposta grazie al sostegno della Btm che devolverà buona parte del ricavato alla ricerca della Fondazione. “Il Peperone di Carmagnola è ancor più gustoso se accompagnato da un buon bicchiere di Roero”. Con questa frase è stato annunciato il “fidanzamento” con il Consorzio di Tutela del Roero ed il suo territorio. Come da tradizione saranno numerose anche le proposte culturali dei bellissimi musei carmagnolesi a cura dell'assessorato alla Cultura e dell’associazione MuseInsieme.

Si potrà visitare la mostra “Francesco Casorati. 60 anni di Pittura - Un percorso indipendente” curata da Elena Pontiggia e nella Chiesa di San Filippo la mostra “Nel Cuore di Maria”, dedicata al 500° anniversario del primo Voto che la comunità cittadina espresse all’Immacolata Concezione Vergine Maria, Patrona della Città.

Per informazioni: www.sagrapeperone.it