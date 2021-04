Cibo biologico ed e-commerce, focus online in vista di B/Open

Pubblicato il 14 aprile 2021 | 11:38

Il biologico continuerà a essere al centro delle richieste dei consumatori

I driver di acquisto

che si svolgerà in presenza il 9 e 10 novembre prossimi. L’evento prevede un calendario di appuntamenti online di avvicinamento. Il primo webinar è in calendarioe avrà un, per tracciare il perimetro di un fenomeno che, con il Covid e i lockdown iniziati nel marzo 2020, è cresciuto esponenzialmente. L’incontro sarà moderato da, ceo e direttore responsabile di Tespi Mediagroup.La pandemia ha contribuito ad accelerare unche era già in atto: la spesa alimentare online è quasi raddoppiata durante il lockdown diventando un’abitudine consolidata, come dichiara, senior partner di Netcomm, che prenderà parte al webinar assieme a, senior advisor dell’Osservatorio eCommerce B2C del Politecnico di Milano che analizzerà i trend dell’e-commerce nel settore agroalimentare.La crescita del fenomeno ha riguardato ancheche lo collocano fra i principali driver di acquisto insieme alla sostenibilità, all’alta qualità, all’origine dei prodotti, possibilmente locale, territoriale e a km zero. In quest’ambito una fascia di consumatori è anche disposta a spendere qualcosa in più.Significativa al proposito sarà la testimonianza di, e commerce manager di Iperbiobottega, che diffonde la cultura del biologico da oltre 15 anni, ma che ha inaugurato un’proprio a novembre dello scorso anno per venire incontro alle nuove tendenze di acquisto e a consumatori sempre più consapevoli., responsabile Ufficio organizzazione di Cia-Agricoltori Italiani, presenterà la piattaforma “Dal campo alla tavola”. A partire dallo scorso mese di febbraio Cia ha messo a disposizione delle imprese agricole uno strumento agile, intuitivo ed efficace perDai market place orizzontali all’e-commerce monomarca: anche le singole aziende che hanno saputo assicurare produzione e distribuzione hanno registrato numeri in crescita., head of marketing di Rigoni di Asiago e, marketing manager de L’Erbolario racconteranno le proprie case history.Per informazioni: www.b-opentrade.com