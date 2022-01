Concours Mondial de Bruxelles, quattro sessioni per crescere ancora

Il Concours Mondial de Bruxelles, Cmb, è tra i concorsi enologici più importanti e prestigiosi al mondo. Fino all’anno scorso sono state 28 le edizioni generaliste del Concorso a cui si aggiungono le 12 edizioni del Concours Mondial du Sauvignon, che quest’anno si terrà il 18 e 19 marzo in Portogallo, sempre organizzato da Vinopres.





Giudici pronti per la nuova edizione

Le quattro sessioni del Concorso

A partire dal nuovo anno, dal 2022, il Cmb si farà in quattro, oltre sempre al concorso per i Sauvignon. Infatti per valorizzare maggiormente le varie tipologie di vini il Cmb si svolgerà in quattro sessioni così distinte:

• Sessione Vini rossi & bianchi: aperta a tutti i vini bianchi (anche ai vini orange) e a tutti i vini rossi, tranquilli, secchi e semisecchi di qualsiasi origine e ottenuti da qualsiasi vitigno. Questa sessione - la più importante del Concours Mondial de Bruxelles per numero di campioni – si svolge nel mese di maggio.

• Sessione Vini rosé: aperta a tutti i vini rosé tranquilli, spumanti, frizzanti nonché ai vini liquorosi. Per rispondere alle necessità del mercato e all’interesse crescente dei consumatori per i vini rosati, questa sessione si svolgerà a marzo. In tal modo, i produttori premiati disporranno già degli strumenti di promozione e di marketing necessari quando i vini saranno messi in commercio.

• Sessione Vini spumanti: aperta a tutti i vini spumanti e frizzanti, bianchi, rossi e rosé, secchi, semisecchi o dolci. Questa sessione, organizzata a giugno, metterà in valore la diversità dei vini effervescenti sulla base di criteri quali l’origine, l’espressione, la tipicità.

• Sessione Vini dolci e fortificati: destinata a tutti i vini dolci (semidolci, dolci e passiti), ai vini liquorosi o fortificati, qualunque sia il dosaggio e il colore. Una giuria di esperti specializzati e preparati a valutare questi vini si riunirà ogni anno a settembre.





Le date dei vini

I vini rosé saranno esaminati dall’11 al 13 marzo in Spagna e le iscrizioni termineranno il 18 febbraio. I vini rossi e bianchi saranno giudicati dal 19 al 22 maggio in Italia ed esattamente a Cosenza. Il termine ultimo per iscriversi sarà 21 marzo. I vini spumanti il 1 luglio e il termine scadrà il 21 marzo. I vini dolci e fortificati il 20 settembre e bisogna iscriversi entro il 15 luglio. Oltre alle ambite medaglie saranno attribuiti vari riconoscimenti come vini rivelazioni, quelli che hanno ottenuto il maggior punteggio nelle varie categorie e tipologie.

Visto che ne abbiamo scritto tante volte, non riportiamo le ragioni dell’importanza di partecipare al concorso e di vincere un’ambita. In ogni caso la partecipazione servirà al produttore per confrontarsi con gli altri e cercare di capire in cosa il suo vino non è