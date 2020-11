Edizione speciale per Tipicità Il festival di Fermo è digital

Pubblicato il 24 novembre 2020 | 15:04

D

Special edition digitale per il Festival Tipicità

Figure professionali di alto profilo

Le Prugne della California

va in onda un’edizione, del tutto speciale, dicon un format che esplora le dimensioni della nuova esperienza.a confronto con la “next normal”. Particolare attenzione è dedicata alle “fragilità” e all’inclusione di tutta la comunità, in un momento nel quale è fondamentale tenere alta l’attenzione sulle persone, ma anche sulle produzioni e sui territori.Tipicità “”. Dal digitale al palato il passo è breve! Gustare pietanze gourmet a casa propria, fare spesa in fattoria, ricevere “i pacchi di Tipicità”. Queste le proposte innovative del Festival attraverso una nuovissima piattaforma. Oltre 120 aziende e realtà territoriali si presentano ed interagiscono proponendo le migliori offerte, la storia che le rende uniche, le proposte innovative.Numerosi gli. Dallain cucina al “tartufo day”, “. E ancora, le nuove frontiere enologiche, il “giro d’Italia dello”, innovazione e sostenibilità del mare e blue economy, ma anche piano di sviluppo rurale e tipicità di nicchia. Dal Grand Tour delle Marche fino ai collegamenti con Canada, Emirati Arabi, Francia, Germania e Inghilterra. E poi il nuovo turismo esperienziale, l’evoluzione del cibo, l’impresa nel dopo-pandemia. Oltre 20 le iniziative da gustare nelle undici giornate del Festival.Una manifestazione, come da tradizione, sempre ricca anche di figure professionali. Tipicità è una community. Ecco allora in questa edizionecon la performance “nuove parole per nuovi scenari”,con “Ma che bontà… i racconti di Tipicità”, il direttore di Wall Street Italiae quello die i suoi nuovi percorsi, oltre adel TG5,di Caterpillar AM,, presidente mondiale degli enologi e, presidente Associazione italiana sommelier.L’iniziativa, concepita insieme al Comune di Fermo dall’organizzazione dell’ormai tradizionale manifestazione, avrà il suo quartier generale al Fermo Forum, consueta sede del Festival. I contenuti di Tipicità saranno fruibili da tutti coloro che vogliano partecipare, semplicemente. Guardare gli eventi, esplorare i prodotti e le aziende, ricevere le tipicità a domicilio, dialogare con i protagonisti: il tutto nella modalità più semplice e accessibile. Per glici sarà anche la possibilità di realizzare incontri utilizzando ilmesso a disposizione dall’organizzazione.Per informazioni: www.tipicita.it