La Grande Bellezza, tour mondiale. Il vino italiano si presenta online

Pubblicato il 08 marzo 2021 | 17:42

L

Raffaele Vecchione

Il calendario

diè il primo evento mondiale didi, che da San Giustino Valdarno (Ar) permetterà diattraverso il webselezionati. Il tour sarà realizzato nell’su una piattaforma virtuale che permetterà di essere indiverse restando collegati nei propri uffici.I produttori potranno esibirecon almeno 90+ e avranno una finestra di tempo a disposizione per, le caratteristiche principali della zona di produzione e le annate presentate.I trade selezionati trae collezionisti sono scelti grazie a unadal database diè un, moderno e dinamico, che permette di presentare la propria azienda in questo periodo difficile attirando ladi figure chiave del mercato vino che non hanno potuto partecipare a fiere tradizionali nell’ultimo anno - sottolinea- massimizza la quantità di professionisti che assaggiano i vini per quantità di bottiglie impiegate per l’evento. Sei bottiglie permetteranno lain ogni città».26 aprile - Hong Kong27 aprile - Amsterdam - Stoccolma28 aprile - Londra29 aprile - New York30 aprile - FirenzePer informazioni: www.winescritic.com