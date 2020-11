Guida Michelin 2021, quali novità? Ipotesi tre stelle e spettro Covid

Pubblicato il 24 novembre 2020 | 15:21

Guida Michelin 2021, una presentazione digitale

Troppo poche le tre stelle: qualche indicazione dal Gambero Rosso



Favoriti i ristoranti dentro gli hotel: come Il Piccolo Principe

Grand Hotel Principe

Pericolo bocciature: a rischio chi è rimasto chiuso

Qualche chef presente sul palco: ma occhio agli assembramenti

Pizzerie al palo: ancora nessuno sdoganamento

La valutazione: i soliti cinque criteri più... il Covid

n anno dimesso, con restrizioni e chiusure causa che hanno demoralizzato tutto il settore. Eppure non mancherà la presentazione dellaai migliorid’Italia,dalle 11.30. Anch'essa in versione non ordinaria, con una cerimonia ine senza pubblico.Cosa aspettarsi, dunque? Quanto senso possono avere delle valutazioni in questo 2020 così travagliato? Qualche indicazione ci arriva dalla fresca assegnazione da parte del Gambero Rosso di 38 "tre forchette" : la classificazione Michelin riconosce appena 11 tre stelle, troppo poche per il valore della, come Italia a Tavola sottolinea da sempre.Se dovessero arrivare dellepotrebbero quindi riguardare qualcuno di quei 38 ristoranti premiati dal Gambero Rosso. Magari con un'attenzione maggiore a quei locali che si trovanoche sono riusciti a restare aperti evitando le strette governative.Se il criterio fosse questodello chef, situato neldi, potrebbe avere buone chance.Ci saranno anche? Ovvio che qui a rischiare siano i ristoranti che hannopersenza sapere se e quando riapriranno. E che quindi potrebbero perdere riconoscimenti.Dopo i tre anni a Parma (2016, 2017 e 2018) e uno a Piacenza la presentazione torna a. Alcunisaranno collegati, altri però sono addirittura annunciati come presenti, sperando che non si verifichi nulla di simile agli assembramenti andati in scena in Slovenia a giugno , quando era stata messa a repentaglio la salute dei. Era proprio il caso di rischiare ancora?La versione digitale della(limitata ai ristoranti) sarà poi, per tutti, da mercoledì sul sito Michelin. Mentre la versione, completa degli indirizzi degli hotel e delle strutture ricettive, saràdal 26 novembre.Tra vari dubbi e incertezze, sembra scontato che ancora una volta nessunariceverà lo storico primo Macaron. Un veto destinato a rimanere, nonostante siano già stati sdoganati hamburger e delivery Ilapplicato resta lo stesso, basato su cinque criteri: prodotto, tecnica, personalità, costanza e qualità/prezzo. Con una sesta variabile che aleggia sulla testa di tutti in questa: quella della