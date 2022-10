I vantaggi dell’offerta del dessert al centro del nuovo webinar di Algida Academy

Lo sapevi che l’offerta del dessert è trasversale a moltissime occasioni di consumo? Partecipando al nuovo webinar di Algida Academy, martedì 18 ottobre, dalle 15 alle 16, scoprirai tutti i vantaggi dell’offerta del dessert all’interno del tuo locale. Dal brunch, al fine pasto, fino alla merenda del pomeriggio, scoprirai che il dessert può diventare la vera ciliegina sulla torta per il tuo business completando la proposta della tua attività incrementando le vendite! Il dessert per gli italiani è un vero momento di piacere a cui è difficile rinunciare, è una coccola da concedersi come momento personale o da condividere in compagnia. Per questo è così importante conoscere tutti i segreti del lato dolce del fuori casa e capire come inserire questo momento di consumo all’interno dell’offerta della propria attività.

Durante l’incontro digitale si approfondiranno temi come la panoramica di mercato e i nuovi trend del dessert, potrete approfondire il perché scegliere di utilizzare monoporzioni o torte frozen garantisce alti standard di qualità e sicurezza oltre che molti vantaggi in termini di gestione del prodotto andando a soddisfare le necessità dei vostri clienti senza necessità di uno chef pasticcere.

Che abbiate quindi un piccolo bar, un bistrot, un ristorante o una gelateria, la soluzione dei dessert frozen è in grado di garantirvi un completamento della vostra offerta aumentando le vendite e l’importo dello scontrino medio. Inoltre avrete la possibilità di esplorare nuove opportunità di business digitali, per soddisfare la voglia di dolce dei vostri clienti in qualsiasi momento e aumentare il fatturato.

Nel nuovo webinar di Algida Academy, insieme al relatore e chef Fabrizio Minelli scoprirete piccoli e semplici trucchi di personalizzazione e impiattamento per offrire un momento dessert perfetto, bello da vedere e squisito da mangiare.

Da sempre l’obiettivo di Algida Academy è quello di supportare tutti i professionisti del settore del fuori casa a raggiungere l’eccellenza attraverso un percorso di formazione continua. Scopri tutti gli incontri digitali e le iniziative con partner d’eccellenza dedicati a tutti i titolari di attività che desiderano distinguersi dai competitors e approfondire le proprie conoscenze. Non perdere questa importante occasione di formazione gratuita e scopri tutti i segreti del lato dolce per stuzzicare la gola e la curiosità dei tuoi clienti.

Partecipa al nuovo webinar di Algida Academy!

Relatore:

Fabrizio Minelli

Una vita come personal chef e consulente, per Fabrizio il suo lavoro è divertimento. Dal 2016 con Unilever ha girato l’Italia per parlare dell'azienda a concessionari ed esercenti.