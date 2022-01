Maratona online coi pizzaioli di tutto il mondo

La pizza si appresta a fare un giro del mondo digitale, attraverso dirette streaming sui social.Vere e proprie masterclass tenute dai pizzaioli di tutto il mondo in decine di lingue, compresa quella dei segni. L’evento, intitolato Vera Pizza day è in programma lunedì 17 gennaio, giorno scelto per raccontare il prodotto italiano più amato. Ma non solo, nel corso della giornata ci sarà anche un convegno per fare il punto sulle novità dell’Associazione vera pizza italiana (Avpn), organizzatrice dell'evento e l’assegnazione dei Sant’Antuono awards, premio dedicato al patrono dei pizzaioli.

Una maratona digitale fra i pizzaioli di tutto il mondo per celebrare un’eccellenza italiana

La partenza del Vera Pizza day è prevista per lunedì 17 gennaio, quando avverrà l’accensione del fuoco di Sant’Antuono, presso la sede Avpn Capodimonte di Napoli alle 24(orara italiana) a opera del consigliere direttivo Paolo Surace. La giornata, dedicata al Santo patrono protettore dei pizzaioli, vedrà l’avvio di una maratona di 24 ore che si svolgerà attraverso una serie di masterclass. Saranno 22 gli appuntamenti distribuiti in tutti i continenti, una no stop per raccontare uno dei prodotti più diffusi e conosciuti al mondo. Sono queste le premesse per la seconda edizione del Vera pizza Day, che propone un vero e proprio “viaggio” nel Pianeta con ben 15 Paesi coinvolti in incontri, 12 lingue diverse, tra cui non ultima una masterclass speciale nella lingua dei segni.

Si parte dall’Australia e poi si tocca tutto il mondo

La prima master class avrà luogo in Australia alle 24:30 (orario italiano) e poi via attraverso Corea, East e West Coast degli Stati Uniti, Giappone, Russia, Egitto, Dubai, La Réunion, Turchia, Germania, Francia, Spagna, Polonia, Regno Unito, Brasile fino a tornare alle 15:30 in Italia.

Il convegno di Avpn

A quell'ora è in programma il convegno del sodalizio e l’assegnazione dei Sant’Antuono Awards, premio patrocinato dalla Fondazione Univerde di Alfonso Pecoraro Scanio, a quei rappresentanti del mondo del giornalismo e dei media che, nel corso degli anni, si sono particolarmente distinti nella promozione della cultura della Pizza. Saranno inoltre presentati i progetti di Avpn e le ultime novità in calendario previste per il 2022, come l'introduzione nel disciplinare di regole rivolte alla Pizza On the road e alla pizza fritta, un prodotto sempre più iconico del Made in Italy.

La maratona riparte

I masterclass proseguiranno oi con Francia e Spagna e poi ancora Stati Uniti, Brasile e Italia. Alle 21:30 (orario italiano) il pizzaiuolo Antonio Starita affiancato dal vice presidente Massimo Di Porzio approfondirà il tema della pizza fritta con una masterclass dedicata. Le dimostrazioni in diretta si concluderanno in Australia, per poi tornare a Napoli per i saluti finali.

Le regole per partecipare

Per chi vuole partecipare e cimentarsi, seguendo i grandi maestri pizzaiuoli, sarà sufficiente munirsi di mezzo litro d'acqua,un chilogrammo di farina 00, lievito di birra fresco, sale, pomodoro pelato, fiordilatte o mozzarella, olio extravergine, basilico e seguire i consigli dei più importanti interpreti della pizza al mondo.

Tante lingue per un unico e gustoso piatto

«Dopo il successo della prima edizione abbiamo deciso di rilanciare con un’edizione ancora più ricca della precedente, con più masterclass, più Paesi coinvolti, in tantissime lingue, come l'arabo, il coreano, il turco – ha sottolineato il Presidente Avpn Antonio Pace - Il Vera Pizza Day del 2022 sarà un evento globale che celebrerà quello che a detta di molti è il prodotto food più amato e più universale». Sarà una giornata speciale, come l’anno che si prospetta, ricco di appuntamenti, con l’augurio che la situazione pandemica trovi presto una soluzione. AVPN è pronta a riprendere il suo viaggio intorno al mondo per promuovere e divulgare un prodotto che coinvolge, in tutto il pianeta, milioni e milioni di appassionati.