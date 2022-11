Lo sapevi che sempre più italiani apprezzano la colazione salata? E che i cornetti possono essere una valida alternativa salata? Partecipando al nuovo webinar di Algida Academy “Dolce & Salato: il perfetto mix ad ogni ora del giorno” scoprirai come sfruttare al meglio tutti gli orari della giornata migliorando la tua offerta con proposte gustose in un perfetto mix di dolce e salato per soddisfare il palato di tutti i tuoi clienti!

Nuovo webinar di Algida Academy: il dolce e il salato ad ogni ora del giorno

La più tipica colazione al bar, in Italia, è quella fatta di zucchero e dolcezza. Cappuccino e cornetto: è un rituale di gusto al quale ci è difficile rinunciare. Sempre più italiani però risentono dei nuovi trend di gusto, che si dirigono verso la scelta di colazioni salate dai sapori internazionali. Con il nuovo Webinar di Algida Academy avrai la possibilità di approfondire non solo i nuovi trend sui gusti dei consumatori, ma anche di conoscere tutti i trucchi per avere una vetrina sempre adatta a qualsiasi ora del giorno con una proposta ampia e variegata tra il dolce e il salato.

Insieme allo chef Fabrizio Minelli scoprirai anche tutte le idee e le ricette migliori per stupire la tua clientela, soddisfare ogni occasione di consumo con la giusta proposta creando valore e aumentando il tuo fatturato. Dalla colazione al pranzo fino all’aperitivo, non lasciarti scappare nessuna opportunità, sfrutta tutte le possibilità di abbinamento dei prodotti e riduci pure i tuoi invenduti. Cosa aspetti?

Il mix Dolce e Salato è la carta vincente per il tuo business

Ampio assortimento e diversificazione della proposta per la colazione/snack;

Possibilità di soddisfare al meglio le esigenze dei clienti;

Personalizzazione della colazione: offrire maggior valore nella possibilità di creare anche al momento i cornetti dolci o salati con farciture sempre fresche e golose;

Massima gratificazione per il cliente;

Differenziazione dalla concorrenza.

Una vita come personal chef e consulente, per Fabrizio il suo lavoro è divertimento. Dal 2016 con Unilever ha girato l’Italia per parlare dell'azienda a concessionari ed esercenti.