“La rivoluzione è servita”: il tema di Identità Milano 2023

Identità Milano, il congresso Internazionale di alta cucina, alta pasticceria e servizio di sala, tornerà al MiCo - Milano Congressi di Milano da sabato 28 a lunedì 30 gennaio 2023, per la sua 18ª edizione con un tema che guarda al futuro: “Signore e Signori, la rivoluzione è servita”.

Paolo Marchi e Claudio Ceroni, fondatori di Identità Golose

Un occhio attento all’attualità e ai suoi mutamenti e stravolgimenti.

Identità Golose ancora una volta mette al centro chef, maestri dell’ospitalità, artigiani, produttori, ma anche esponenti del mondo della cultura, dell’economia e della televisione. Dopo tanti cambi di scena anche stavolta Paolo Marchi e Claudio Ceroni, fondatori di Identità Golose, portano avanti il lavoro di ricerca sul mondo dell’enogastronomia italiano e internazionale, sempre con occhio attento all’attualità e ai suoi mutamenti e stravolgimenti.

L'urgenza di un cambiamento positivo

Un’attualità che ha spinto, nel corso degli ultimi mesi, a una riflessione profonda: in questa situazione, Identità Milano vuole farsi testimone e portavoce dell’urgenza di cambiamento positivo che sta attraversando tutti gli ambiti del settore enogastronomico, attraverso un’edizione che si prospetta rivoluzionaria. «Il Congresso di Identità Golose, fin dalla sua nascita, è esistito innanzitutto per questo. Oggi torna a ribadire, più che mai, la sua missione di raccontare il cambiamento e l’innovazione, con un’edizione che vedrà alternarsi sul palcoscenico non solo i grandi protagonisti internazionali ma anche tanti giovani, tutti accomunati da una grande voglia di riscatto» - ha dichiarato Paolo Marchi.