Tre giorni dedicati alla mixology: tutto pronto per Cortina Cocktail Weekend

Da venerdì 16 a domenica 18 dicembre arriva a Cortina d’Ampezzo la kermesse Cortina Cocktail Weekend ideata e diretta da Paola Mencarelli, con il Patrocinio del Comune di Cortina ed in collaborazione con Cortina Marketing.

Un evento creato per dare risalto alla qualità della mixology sulle Dolomiti e diffondere tramite un progetto diffuso in città e in montagna la cultura del bere consapevole e responsabile.

«Anche a Cortina andremo a creare un evento sartoriale, costruito ad hoc per il grande polo sciistico del Veneto - racconta la stessa Paola Mencarelli - Filo conduttore di tutte le cocktail week sono il bere consapevole e di qualità, tematiche che verranno espresse attraverso l’impegno dei professionisti della Cortina da bere: dai bar d’hotel, ai cocktail bar, fino ai rifugi, valorizzando tra gli altri momenti della giornata anche quello dell’après ski, sia in città che in quota».

Cortina d'Ampezzo

Cocktail Weekend, bere bene a Cortina

Cortina Cocktail Weekend promuove un’idea nuova e diversa di fruizione del drink stesso. Dando visibilità alle insegne del luogo CCW vuole spingere non solo gli appassionati di mixology ma anche gli amanti della montagna a conoscere le strutture della città e l’expertise degli stessi barman attraverso le loro creazioni, abbattendo così le barriere fra cliente e operatore per promuovere la cultura del bere e l’interazione.

Sono 3 le tipologie di locali #CCW22: Bar d’Hotel, Cocktail Bar e Rifugi. Ci sarà un Signature Cocktail #CCW22 esclusivo in carta dal 16 al 18 dicembre per far conoscere Cortina e le sue tradizioni. Nessuna cocktail list esclusiva quindi, a differenza di Firenze e Venezia i cocktail bar selezionati sono chiamati a realizzare un solo Signature Cocktail. Saranno invece quattro i momenti della giornata ricchi di appuntamenti dedicati alla mixology in città e in montagna. Aperitivo di Mezzogiorno, Masterclass/Presentazione Prodotti, Après Ski e Night Shift. Eventi con guest nazionali e internazionali, ma anche iniziative culturali e attività ricreative ideate per far scoprire al grande pubblico una Cortina nuova, non a tutti conosciuta.

Le CCW Experience

Durante i tre giorni di festival non mancheranno appuntamenti come le “CCW Experience”, attività esperienziali in cui i cocktail accompagneranno gli ospiti alla scoperta della città e delle attività di montagna come Curling, Sleddog, Motoslitta, Ciaspolata o Aperitivo in vasca botte. In collaborazione con la Scuola di Sci Snowdreamers Cortina.

Due gli eventi già in programma. L’Opening Party nel pomeriggio di venerdì 16 dicembre e la Gara di Sci e Snowboard #CCW22 nella mattinata di domenica 18 dicembre, in collaborazione con la Scuola di Sci Snowdreamers Cortina.Seguendo l’esempio di Firenze e di Venezia sarà proposta anche l’iniziativa “Dining with the Spirits”. Una selezione di ristoranti del luogo utilizzeranno durante CCW gli spirits come ingredienti dei loro piatti all’interno dei loro menù o in serate dedicate.

Design e arte al Cortina Coktail Weekend

Seguendo Venice Cocktail Week, anche per Cortina è stata data particolare attenzione al design e all’arte, fin dalla creazione del brand. L’immagine di Cortina Cocktail Weekend è infatti firmato da Piero Lissoni con Lissoni&Partners, un amico delle Cocktail Week di Paola Mencarelli che ha voluto regalare un logo moderno e pop in cui il mondo dei cocktail a Cortina si unisce in un brindisi simbolico, partendo dal disegno della coppa Martini di Venice Cocktail Week tenuta da un guanto da sci con chiari rimandi al passato di Cortina stessa. A livello di design sono le uniche cocktail week che possono fregiarsi di un segno distintivo del genere.

Il format Cocktail Week di Paola Mencarelli

Il format Cocktail Week, nato a Londra nel 2008, è stato portato in Italia da Paola Mencarelli nel 2016, quando ha deciso di organizzare nella sua Firenze la prima edizione di Florence Cocktail Week. Tre anni dopo arriva Tuscany Cocktail Week e a seguito del successo delle kermesse Toscane, nel 2020 Aman Venice chiede a FCW di esportare il format a Venezia, per organizzare anche nella Serenissima la prima manifestazione veneziana dedicata alla mixology.

Paola Mencarelli

La lista delle attività partecipanti alla CCW

Bar d'hotel

Ambra Champagne&Cocktail Bar, Ambra Cortina Luxury & Fashion Boutique Hotel Bar De Len, Hotel De Len Bar del Posta, Hotel De La Poste H.E. Café, Hotel Europa Terrazza 26, Rosapetra Spa Resort Villevenete Lounge, Hotel De La Poste Bar del Cortina, Hotel Cortina

Cocktail bar

Chalet Tofane Faro La Suite LP26 Molo Cortina Villa Sandi

Rifugi