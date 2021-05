Tutto pronto per la Charing 2021 tra golf, cibo e solidarietà

Pubblicato il 29 maggio 2021 | 17:16

È

In Alta Badia prende il via Charing 2021

Convivialità facendo del bene

Nato sette anni fa in Alta Badia

A sostegno dell’Istituto Serafico di Assisi

Grandi progetti per garantire cure alla disabilità

Numerosi i personaggi di spicco

Le tappe dell’ottava edizione

12 - 13 giugno al Golf Club di Asiago - Asiago (Vi)

03 - 04 luglio al Golf Club Ca’ Amata - Castelfranco (Tv)

07 - 08 agosto al Golf Club Alta Badia - Corvara in Badia (Bz)

09 - 10 ottobre al Golf Club Pustertal - Riscone/Brunico (Bz)



Degna di nota la sfida sul tratto finale delle Gran Risa

Le cene gourmet

Protagonisti diversi chef stellati

diventato negli anni une un appuntamento da non perdere, caratterizzato dalla. La nuova edizione in quattro appuntamenti è stata presenta giovedì 27 maggio a Milano al Bulk Giancarlo Morelli. Degna di nota sarà la sfida sul tratto finale delle Gran Risa.Charing - Charity & Sharing in Alta Quota èe condivisione dei valori nel sociale, delle passioni sportive e delle tradizioni locali, temi che da tempo rappresentano la realtà dentro cui Charing sta dedicandosi da anni per esprimersi nel vero senso della vita. Si celebra la convivialità facendo del bene. Charing nasce con lo scopo di sostenere realtà appartenenti al Terzo Settore e allo stesso tempo creare per le aziende partner l'opportunità di entrare in un network in continua espansione., in una location unica ed esclusiva, l’Alta Badia, appassionando sportivi e turisti nella cornice delle Dolomiti Patrimonio Mondiale Unesco.Siamo tutti interconnessi, il bene di ognuno dipende dalla realizzazione del bene comune e non dalla realizzazione dei beni individuali; siamo tutti sulla stessa barca e quindi è necessario passare da una solidarietà di fatto ad una solidarietà sceltaSu queste basi Charing ha trovato la sua dimensione, ovvero: “, eccellenza riconosciuta a livello internazionale nella cura di disabilità fisico/psichiche di bambini e giovani adulti.Il 2021 porta con sé una ragione in più che consolida e moltiplica questa collaborazione:, un traguardo che sancisce una delle primissime esperienze di cura, di attenzione e di prossimità verso chi è più fragile, più bisognoso, ma non per questo più debole.Dentro questa intensa e articolata esperienza,à. Un polo di riferimento umbro, con valenza nazionale, per la presa in carico multidisciplinare dei bisogni sanitari di persone con disabilità complesse.Il progetto, partendo dall’analisi dei bisogni di salute del target specificato, si propone di; il fulcro di una rete di servizi che coniugherà l’assistenza sanitaria ospedaliera, quella del territorio, la cura a domicilio e il consulto a distanza tramite sistemi di telemedicina.È un intervento che impegnerà il Serafico a partire dal 2021 e per i prossimi 4 anni, con interventi progressivi ed articolati, dalla progettazione alla ridefinizione di spazi, tecnologie e professionalità e con oneri finanziari significativi per i quali Charing è pronta a confermare il suo fattivo contributo.Il senso di coinvolgimento e responsabilità è per Charing primario: negli anni numerosi personaggi di spicco hanno preso parte all’iniziativa, fra gli altri, Beppe Dossena, Jonathan Binotto, Attilio Lombardo, Mauro Tassotti, Michele Paramatti (appartenenti alla storia del calcio italiano), Kristian Ghedina, Much Mair, Manfred Mölgg, Pepi Ploner, Giacomo e Roberto Erlacher (storia dello sci azzurro) e dulcis in fundo Costantino Rocca, nostro primo vanto nazionale nella storia del golf internazionale., nuove esperienze, nuove culture, nuovi amici, nuove emozioni. Sono le nostre emozioni che arricchiscono ogni gesto, ogni scelta, ogni riuscita!Con lo stesso spirito con cui sono state vissute le prime 7 edizioni, l’ottava si svolgerà:i, in un testa a testa di golf come un parallelo di sci.Ogni tappa porterà con sé gradite sorprese, sia sportive che culturali, per finire con esperienze culinarie di grande spessore.il cui ricavato sarà devoluto al Serafico per la realizzazione del progetto.quali: Norbert Niederkofler, Giancarlo Morelli, Matteo Metullio, Claudio Sadler, Diego Crosara, Karl Baumgartner, Andrea Irsara, Nicola Laera, Francesco Baraldo Sano ed infine Filippo La Mantia con Chiara Maci; tutti loro oltre a partecipare come Chef, ci riportano con la loro presenza all’importanza della solidarietà (grande esempio di collaborazione Morelli-La Mantia) e allo spirito di famiglia con tutti i suoi Frutti, tematiche tanto care a Charing.L’evento 2021 avrà come Title Partner Sprinklr, società americana con sede a New York operante nel settore software per la gestione dell’esperienza del cliente, e per l’occasione sarà presente con noi il Chief Revenue Officer dr. Luca Lazzaron. Il ringraziamento di Charing va al Title Partner e a tutte le Aziende Partner che in questo momento tanto delicato hanno deciso di partecipare fattivamente, contribuendo per la piena riuscita dell’evento e per il perseguimento del progetto dell’Istituto Serafico.