Un webinar di Algida Academy sulle nuove opportunità digitali per bar e ristoranti

Il nuovo scenario di mercato, in costante evoluzione, ha ampliato le modalità di somministrazione dell’offerta di bar e ristoranti. Negli ultimi anni l’acquisto e il consumo da parte della clientela non avvengono solamente all’interno del punto vendita, ma con l’ausilio di canali e strumenti digitali, determinando un’esperienza di consumo che parte potenzialmente da ovunque si trovino i clienti. Con il nuovo Webinar di Algida Academy riceverai suggerimenti, spunti e informazioni utili su tutte le nuove tendenze e opportunità digitali per accrescere il tuo business e raggiungere ovunque i tuoi clienti andando a migliorare la qualità del servizio offerto e l’esperienza di consumo. Oggi il digitale infatti apre nuove frontiere, ed è fondamentale conoscere e cogliere tutte le nuove opportunità per sostenere e incrementare il proprio business!

Durante il webinar, grazie alla presenza di professionisti del settore come Fabrizio Minelli (chef e consulente Algida Academy) e Marzia Tricarico (brand commercial specialist Glovo), potrai conoscere tutti i segreti per costruire un’ottima presenza online, sfruttare tutte le opportunità digitali, acquisire nuovi clienti e massimizzare le vendite del tuo bar!

Per il team di Algida Academy, stare al fianco degli esercenti e supportare nella continua crescita e formazione di competenze è un progetto fondamentale. Crede infatti che in un mondo dove i consumi e la tecnologia si evolvono in maniera sempre più veloce, la capacità di adeguarsi al cambiamento modulando competenze tradizionali con nuove capacità dettate da trend crescenti, sia l’unico modo per cavalcare il business e distinguersi nel canale del food&beverage.

Cosa aspetti allora, partecipa anche tu al nuovo webinar di Algida Academy e scopri tutte le nuove opportunità digitali per accrescere il tuo business!

Relatori:

Fabrizio Minelli

Una vita come personal chef e consulente, per Fabrizio il suo lavoro è divertimento. Dal 2016 con Unilever ha girato l’Italia per parlare dell'azienda a concessionari ed esercenti.

Marzia Tricarico

Brand commercial specialist, si occupa di massimizzare la visibilità dei brand e dei relativi prodotti sull’app di Glovo, attraverso leve CRM e attività finalizzate ad ottimizzare awareness e sell-out.