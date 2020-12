[Personaggio dell'anno]. Cresce il sostegno ai candidati, i Pasticceri i più cliccati

Pubblicato il 18 dicembre 2020 | 18:41

Cuochi: Esposito ancora in testa

Pizzaioli: Luca Doro attualmente il più votato

Pasticceri: Antonio Chiera oltre i 5mila voti

Sala e Hotel: Vanni Berna guida i colleghi

Barman: spunta in testa Carmine Mattia Perciballi

Opinion leader: Borghese, Barbieri, Maci ai primi tre posti

lle soglie della conclusione della prima settimana di votazione, i votanti che hanno espresso le loro preferenze per il sondaggiodi Italia a Tavola hanno già superato quota 75mila. Un numero altissimo che denota una volta di più l’affetto e la passione dei lettori per il mondo dell’, seppur colpito violentemente dalla pandemia.Tra icontinua a guidare la parziale graduatoriache è ormai a 3.500 clic ricevuti in sei giorni. Guadagna terreno Carlo Cracco che spunta al secondo posto a un migliaio di voti di distanza; poi, Massimo Bottura a 2.500ottenuti quindi Matteo Metullio e Rosanna Marziale nelle prime 5 posizioni.Cambio al vertice dei Pizzaioli. Gabriele Bonci, che era partito più forte di tutti, cede la prima posizione momentanea a(entrambi oltre i 4mila voti ottenuti). Terzo Corrado Bombaci con 2.400 voti abbondanti, poi Gino Sorbillo e Franco Pepe.Tra i Pasticceri non si ferma la corsa digià a circa 5.500 voti ottenuti. Sale nelle primissime posizioni Ernst Knam (4.800 like abbondanti) e poi il solito amatissimo Iginio Massari. Tiene bene anche Damiano Carrara al quarto posto, seguito da Luca Montersino. Conormai superati questa è la categoria attualmente più seguita di tutte.continua ad essere il leader della classifica tra i professionisti di Sala&Hotel con più di 2mila. Dietro di lui, Gabriella Cicero e Silvia Bruenello che “in coppia” stanno guadagnando posizioni. Poi Gabriele Bianchi e Luigi Salvatore Scala.Nuovo nome al vertice dei Barman che sono ora guidati daseguito da una manciata di voti da Patrizia Bevilacqua e Silvia Fiorentini. Primi cinquecompletati da Flavio Angiolillo e Francesco Pogni.Infine gli Opinion leader che vedono ora in testaseguito ad un migliaio di voti da Bruno Barbieri. Poi quote rosa con Chiara Maci e Benedetta Parodi che precedono Roberto ValbuzziPer chi ancora non ha “sbirciato” le modalità per votare in vigore quest’anno ecco una spiegazione. In tutti e tre i turni, il voto si effettua esprimendo da 1 a 3 preferenze in almeno una delle 6 categorie di candidati. Ogni utente potrà quindi votare fino a un totale di 18 candidati in ognuno dei 3 turni. Si potrà votare una sola volta per turno con una precisazione a cui quest’anno teniamo più di ogni altra volta: qualunque tipo di flusso anomalo relativo ai voti porterà all’eliminazione del candidato (che magari non ne ha colpa ma si troverà a pagare il prezzo di sostegni un po' troppo "spinti"), così da evitare qualunque tipo di polemica o scorrettezza che mina la serietà del concorso e non premia chi davvero ottiene voti puliti.Quest’anno saremo drastici e non ricorreremo nemmeno più a eventuali sospensioni per verificare meglio eventuali sospetti. Voti anomali o sospetti faranno scattare allarmi immediati. Siamo anche disposti a ad accettare che si possano registrare numeri inferiori rispetto agli altri anni, ma sicuri che siano tutti veri e di qualità. Un'avvertenza doverosa che non toglie in nessun modo valore al successo del sondaggio in tutte le precedenti dodici edizioni e che non mette in discussione la verità dei risultati emersi.• 1° turno dalle 00.00 del 13 dicembre 2020 alle 12.00 del 4 gennaio 2021• 2° turno dalle 18.00 del 4 gennaio alle 12.00 del 25 gennaio 2021• 3° turno dalle 18.00 del 25 gennaio alle 12.00 del 15 febbraio 2021