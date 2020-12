Sondaggio Personaggio dell'anno: già vicini ai 100mila votanti

Pubblicato il 21 dicembre 2020 | 17:40

Boom di voti già dall'inizio

Cuochi - Gennarino Esposito tiene duro

Pizzaioli - Bonci riprende il comando

Pasticceri - Antonio Chiera prende il largo

Sala e Hotel - il podio si consolida

Barman - c'è voglia di vincere dietro Carmine Mattia Perciballi

Opinion leader - la quiete prima della tempesta

1° turno dalle 00.00 del 13 dicembre 2020 alle 12.00 del 4 gennaio 2021

2° turno dalle 18.00 del 4 gennaio alle 12.00 del 25 gennaio 2021

3° turno dalle 18.00 del 25 gennaio alle 12.00 del 15 febbraio 2021

on sono trascorsi dieci giorni dall'avvio del sondaggiodi, che già il numero dei voti è vicino ai 100mila. Numeri che trasmettono non soltanto la costante passione del, ma anche, in qualche modo, il sostegno che gli italiani danno ad un settore tra i più colpiti dalla pandemia.E con i giorni che passano e i voti che aumentano, cominciano a delinearsi lenelle 6 categorie in gara. Alcune sono conferme, ma le sorprese come sempre non mancano.Nella categoria Cuochi, il bistellato de La Torre del Saracino a Vico Equense non cede il podio. Anzi, resta avanti di 300 voti rispetto a. Il cuoco neo-bistellato all'Harry's Piccolo Restaurant è infatti riuscito in pochi giorni a passare avanti a, distanziandolo di ben mille voti. Segue Massimo Bottura e, a distanza di poco più di 100 voti Giuseppe Romano, delegato Euro-Toques per la Campania.Dopo la cessione, pochi giorni fa, del primo posto a, tutto torna com'è iniziato.rimane in prima posizione, ma la distanza è pochissima e con il pizzaiolo di Doro Gourmet la lotta è serrata. Terzo, quarto e quinto posto (rispettivamente a, Gino Sorbillo e Franco Pepe) rimangono invariati, anche se Bombaci è avanti di oltre mille voti dai due arcinoti pizzaioli.Oltre i 6mila voti per il consulente di pasticceria e gelateria, che vede un cambio di posizione alle sue spalle: il Maestro Pasticcereha superato (seppur di poco) il Re del Cioccolato, che pochi giorni fa aveva scalato la classifica, mentre ora, in 3ª posizione, è tallonato da Damiano Carrara. Più distante Luca Montersino, in 5ª posizione.Per i primi tre classificati attuali nessuna sorpresa rispetto allo scorso aggiornamento.continua a guidare nella sua sezione, prendendo il volo e lasciando dietro di sé, con 700 voti di differenza. La maitre del Duomo di Ciccio Sultano a Ragusa ha alle sue spalle, ancora in terza posizione. Cambiano invece la 4ª e la 5ª: Gabriele Bianchi, il maitre del ristorante Marconi, perde 4 posizioni, passando ottavo; l'F&B manager Luigi Salvatore Scala ne perde una, scalando da 5° a 6°. Ora, dietro la Brunello, recuperano terreno il gran maestro di cerimonie Alessandro Scorsone e la consulente Irina Mihailenko.Il primo gradino non cambia: Perciballi, barman di Party in Bottle Castelli Romani guida la sua sezione. Regge anchea poche centinaia di voti di distanza. Silvia Fiorentini invece perde la terza posizione, conquistata attualmente dal milanese. Anche Francesco Pogni del Walhalla Cocktail Bar indietreggia, rimanendo in 6ª posizione, cedendo il suo 5° posto all'inarrestabile Cinzia Ferro, già vincitrice nella categoria Barman nelle passate edizioni del sondaggio.Rimangono invariate le prime cinque posizioni della categoria degli Opinion Leader, ma si sa: i colpi di scena sono sempre dietro l'angolo.conduce con poco meno di mille voti di distanza da. Terza posizione per la food blogger, che stacca di soli 300 voti l'"avversaria" Benedetta Parodi. Quinto, in una "battaglia" serrat con la Parodi, Roberto Valbuzzi.Per chi non avesse ancora votato, ecco qui le modalità da seguire. In tutti e tre i, il voto si effettua esprimendo da 1 a 3 preferenze in almeno una delle 6 categorie di. Ogni utente potrà quindi votare fino a un totale di 18 candidati in ognuno dei 3 turni. Si potrà votare una sola volta per turno con una precisazione a cui quest’anno teniamo più di ogni altra volta: qualunque tipo di flusso anomalo relativo ai voti porterà all’(che magari non ne ha colpa ma si troverà a pagare il prezzo di sostegni un po' troppo "spinti"), così da evitare qualunque tipo di polemica o scorrettezza che mina la serietà del concorso e non premia chi davvero ottiene voti puliti.Una scelta drastica ma necessaria, che non concederà nemmeno più il ricorso a eventuali sospensioni per verificare eventuali sospetti. Voti anomali o sospetti faranno scattareimmediati. Anche qualora si registrassero numeri inferiori rispetto agli altri anni, saremo sicuri che questi saranno tutti veri e. Un'avvertenza doverosa che non toglie in nessun modo valore al successo del sondaggio in tutte le precedenti 12 edizioni e che non mette in discussione la verità dei risultati emersi.