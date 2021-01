[Personaggio dell'anno], 2° turno. Ultima settimana per votare

Pubblicato il 18 gennaio 2021 | 18:37

Il 2° turno è sempre più lanciato

Come votare

l sondaggio di Italia a Tavolasta entrando nel vivo. Il secondo turno (che si chiduerà il 25 gennaio alle 12) è sostenuto da un numero di votanti che è alle soglie di quota 180mila. In gara sono rimasti dodiciper ognuna delle sei categorie. Al termine di questo turno, che funge da semifinale, solo sei accederanno al 3° ed ultimo turno (in ogni categoria) dal quale emergerà il vincitore dei, dei, dei, di, deie degliTra iMatteo Metullio ha preso il comando della classifica, dietro di lui, Massimo Bottura, Rosanna Marziale, Fabio Campoli, Silvia Baracchi e Gennaro Esposito. Oltre 60mila i votanti complessivi qui.Tra iguida la graduatoria con oltre 14mila voti; dietro di lui Luca Doro e Corrado Bombaci. Attualmente siRosario Giannattasio, Vincenzo Florio e Marzia Buzzanca. Totale dei votanti: oltre 75mila.viaggia ancora spedito tra i. Ha più voti di tutti e guida davanti ad Iginio Massari, Francesca Speranza, Sal De Riso, Ernst Knam e Sara Moalli. Totale dei votanti nella categoria: oltre 53mila.Nella categoriaal momento ha più voti di tutti. Seguono Gabriele Bianchi, Livia Iaccarino, Gabriella Cicero, Paolo Porfidio e Alessandro Scorsone. Totale dei votanti: oltre 53mila.comanda la classifica deidavanti a Giuliana Giancano e Michele Marzella. Poi Silvia Fiorentini, Patrizia Bevilacqua, Carlo Maria Cardarelli. Totale votanti: oltre 50mila.Infine glicon Chiara Maci che ha incassato più voti di tutti attualmente. Roberto Valbuzzi segue subito a ruota e anche Gian Marco Centinaio sfrutta il vento in poppa. Alberto Marcomini, Marco Bianchi, Francesca Romana Barberini gli altri candidati che chiudono la sestina. Totale votanti: oltre 75mila, è la categoria più cliccata.Ilsi effettua esprimendo da 1 a 3 preferenze in almeno una delle 6 categorie di candidati. Ogni utente potrà quindi votare fino a un totale di 18 candidati in ognuno dei 3 turni. Si potrà votare una sola volta per turno con una precisazione a cui quest’anno teniamo più di ogni altra volta: qualunque tipo direlativo ai voti porterà all’eliminazione del candidato (che magari non ne ha colpa ma si troverà a pagare il prezzo di sostegni un po' troppo "spinti"), così da evitare qualunque tipo di polemica o scorrettezza che mina la serietà del concorso e non premia chi davvero ottiene voti puliti. Quest’anno saremo drastici e non ricorreremo nemmeno più a eventuali sospensioni per verificare meglio eventuali sospetti.Voti anomali o da Ip sospetti faranno scattare allarmi immediati. Siamo anche disposti a ad accettare che si possano registrare numeri inferiori rispetto agli altri anni, ma sicuri che siano tutti veri e di qualità. Un'doverosa che non toglie in nessun modo valore al successo del sondaggio in tutte le precedenti dodici edizioni e che non mette in discussione la verità dei risultati emersi.Hashtag: