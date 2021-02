[Personaggio dell'Anno], 3° turno I votanti vicini a quota 100mila

Pubblicato il 01 febbraio 2021 | 18:18

Via al turno finale

a lunedì scorso è scattato il terzo ed ultimo turno del sondaggio di Italia a Tavolae il numero di votanti in sette giorni è già. In gioco sono rimasti sei candidati per ognuna delle sei categorie: Cuochi, Pizzaioli, Pasticceri, Sala&Hotel, Barman e Opinion leader. Le votazioni restano aperte fino alle 12 del 15 febbraio, poi avremo i nomi dei sei vincitori.Entriamo nello specifico delle classifiche parziali per capire quali sono i primi movimenti in atto.Tra iche ha preso il comando della classifica provvisoria con oltre 12mila voti incassati. Dietro di lui c’è il tristellato Massimo Bottura, poi Silvia Baracchi. Rosanna Marziale, Matteo Metullio e Fabio Campoli chiudono la seconda parte.Non si ferma la corsa diche primeggia ancora tra ie ha già superato il tetto degli 11mila voti. Luca Doro segue con quasi 10mila clic ottenuti, poi Lorenzo Sirabella. Gino Sorbillo, Marzia Buzzanca e Rosario Giannattasio gli altri tre della sestina finalista.torna al vertice della graduatoria riservata ai Pasticceri con quasi 12mila preferenze incassate. Sal de Riso segue a ruota con Iginio Massari al terzo posto. Sara Moalli, Antonio Chiera e Francesca Speranza nell’ordine chiudono l’attuale classifica.Nella categoriaè ancoracon più di 11mila voti il più apprezzato dai lettori. Dietro di lui Gabriele Bianchi e Gabriella Cicero al secondo e terzo posto. Livia Iaccarino è quarta e può ancora ambire alla rimonta, più indietro Alessandro Scorsone e Paolo Porfidio.Quindi iconin vetta all’attuale graduatoria. A un migliaio di voti di distanza c’è Giuliana Giancano, poi Michele Marzella. Gli altri tre in corsa, in ordine per numero di voti ottenuti, Patrizia Bevilacqua, Francesco Pogni e Cinzia Ferro.Infine gli, una delle categorie più seguite della storia del sondaggio. Roberto Valbuzzi balza al comandoe Francesca Romana Barberini. Ancora in corsa Gian Marco Centinaio, Alberto Marcomini e Roberta Garibaldi.