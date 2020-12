[Personaggio dell'anno], via col botto Pioggia di voti sui 216 candidati

Primo Piano del 14 dicembre 2020 | 11:25

er molti quella del 13 dicembre è stata la primadi libertà dopo lunghe settimane di zone rosse e arancioni, ma tra una passeggiata per i regali di Natale ed un’escursione in montagna per pestare la neve oltre 30mila persone hanno trovato il tempo per mettere i primi like al sondaggio online di Italia a Tavolagiunto alla suaedizione e scattato con il suo primo turno alla mezzanotte tra sabato e domenica.Ma quali sono le prime indicazioni emerse osservando come si sono mossi i voti? Nella categoriala partenza sprint è stata quella di un nome non certo ignoto, quello diche ha già superato i 1.300 voti. Dietro di lui un nome invece “nuovo” nella storia del sondaggio come quello di Alessia Uccellini del Ristorante Fiorentino. Subito dietro ecco Matteo Metullio, Massimo Bottura e Fabio Campoli. Tutti i candidati di questa categoria hanno ottenuto almeno un voto.Nella categoria, sempre molto seguita, è Gabrielead essere partito con più voti di tutti (oltre 1.700). Un margine già significativo su chi segue che in questo momento è Sergio Russo e Vincenzo Florio. Poi, Ginoe Marzia Buzzanca. Anche qui, almeno un voto per tutti i 36 candidati.Nella “golosa” categoria deiinvece boom di clic a favore del consulente di pasticceria e gelateria, Antonioche ha già abbattuto il muro dei. Due grandi classici seguono a ruota: Damiano Carrara e Iginio Massari, con Ernst Knam e Sal da Riso che hanno già ottenuto un buon bottino di preferenze.Già molto avvincente la situazione tra i professionisti di. Luigi, Vanni Berna e Gabriele Bianchi sono attualmente i più votati e distanziati da pochissimi like. Silvia Brunello e Gabriellasono subito alle loro spalle e tengono alto l’onore delle quote rosa.Capitolo: Silviaal momento è l’unicaa guidare la parziale classifica in una delle categorie seguita ad una manciata di voti da Francesco Pogni e GianlucaInfine la sfida degli, coloro i quali spingono il mondo dell’accoglienza in tv, sui social, sul web.continua ad essere uno dei profili più seguiti e è già a oltre 1.500 voti seguito da un altro amatissimo personaggio,. Subito alle loro spalle, Chiara Maci volto tradizionale del sondaggio e già vincitrice.Per chi ancora non ha “sbirciato” le modalità per votare in vigore quest’anno ecco una. In tutti e tre i, il voto si effettua esprimendo da 1 a 3in almeno una delle 6 categorie di candidati. Ogni utente potrà quindi votare fino a un totale di 18 candidati in ognuno dei 3 turni. Si potrà votare una sola volta per turno con una precisazione a cui quest’anno teniamo più di ogni altra volta: qualunque tipo di flussorelativo ai voti porterà all’del candidato (che magari non ne ha colpa ma si troverà a pagare il prezzo di sostegni un po' troppo "spinti"), così da evitare qualunque tipo dio scorrettezza che mina la serietà del concorso e non premia chi davvero ottiene voti puliti.Quest’anno saremoe non ricorreremo nemmeno più a eventuali sospensioni per verificare meglio eventuali sospetti. Voti anomali o sospetti faranno scattare allarmi immediati. Siamo anche disposti a ad accettare che si possano registrare numeririspetto agli altri anni, ma sicuri che siano tutti veri e di qualità. Un'avvertenza doverosa che non toglie in nessun modo valore al successo del sondaggio in tutte le precedenti dodici edizioni e che non mette in discussione la verità dei risultati emersi.