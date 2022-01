Sondaggio Personaggio dell'Anno, ecco i candidati promossi al 2° turno

Ore 12, stop al web-voto. Il primo turno della 14ª edizione del sondaggio di Italia a Tavola “Personaggio dell’anno dell’enogastronomia e dell’accoglienza” si è concluso e quindi è tempo di promossi ed eliminati. Il regolamento infatti prevede che i turni siano tre: tra il primo e il secondo si qualificano in 12 per ognuna delle 6 categorie su 36 professionisti presenti in ciascuna; tra il secondo e il terzo invece, saranno solo in 6 ad andare avanti.

Tutti i qualificati

Ma chi sono i promossi di questo turno? Eccoli, categoria per categoria

Si continua a votare con il 2° turno

Cuochi

Nella categoria Cuochi dove i votanti sono stati 76.191 è stato Carlo Cracco il più votato con 4.661 preferenze. Rafael Nistor e Giuseppe Di Iorio concludono il podio di questo turno, entrambi con oltre 4mila clic ottenuti. Gli altri qualificati, sono: Moreno Cedroni, Alessia Uccellini, Matteo Metullio, Antonino Cannavacciuolo, Alessandro Buffolino, Rosanna Marziale, Silvia Baracchi, Seby Sorbello e Alessandro Circiello.

Fuori, nomi illustri della cucina italiana. Solo per citarne alcuni: i tristellati Niko Romito e Mauro Uliassi. Ma anche: i fratelli Lebano, Pino Cuttaia, Andrea Berton, Ciccio Sultano.

Pizzaioli e Panificatori

Tra Pizzaioli e Panificatori (novità di questa edizione) i votanti sono stati 55.033. Ad uscire vincitore da questo primo turno è l’eterno Gabriele Bonci con 5.457 preferenze ottenute. Tiziano Casillo e Matteo Cunsolo (panificatore) al secondo e terzo posto. Gli altri promossi sono: Ezio Marinato, Renato Bosco, Franco Pepe, Lorenzo Sirabella, Gino Sorbillo, Ciro Salvo, Giovanni Santarpia, Aurora Mazzucchelli e Vincenzo Florio.

Renato Pancini, Teresa Iorio, Enzo Coccia tra gli illustri eliminati.

Pasticceri

Passando ai Pasticceri, dove i votanti sono stati 48.571, è Damiano Carrara ad aver chiuso col maggior numero di voti: 5.348. Sal De Riso e Maicol Vittellozzi completano il podio. A sorpresa, un po’ più indietro, Iginio Massari, Maestro della pasticceria e protagonista di tutte le altre edizioni del sondaggio. Gli altri qualificati: Antonio Chiera, Vetulio Bondi, Angelo Musolino, Isabella Potì, Giuseppe Amato, Melissa Dolci, Gino Fabbri e Paolo Sacchetti.

Roberto Rinaldini, Giada Farina, Nicola Fiasconaro, Francesca Speranza alcuni dei big esclusi dal gioco.

Sala e Hotel

46.250 i votanti totali che hanno cliccato nella categoria Sala e Hotel decretando Ezio Indiani come più votato (4.180 clic ottenuti). Due donne al secondo e terzo posto: Silvia Brunello e Gaia Serafini. Gli altri qualificati: Livia Iaccarino, Benito Langella, Maria Carmela Colaicovo, Marco Reitano, Paolo Porfidio, Salvatore Castano, Luca Vissani, Vanni Berna e Alessandro Scorsone.

Barman

Quindi, i Barman dove i votanti sono stati 34.279, esce con il primato Patrizia Bevilacqua con 4.042 preferenze. Luigi Barberis ed Erica Rossi, seguono al secondo e terzo posto. Gli altri nomi dei promossi: Carola Abrate, Vanessa Vialardi, Chiara Marsili, Tony Berry, Carmine Mattia Perciballi, Marina Milan, Irene Deiara, Rachele Bottino e Debora Cicero.

Opinion leader

In ultimo, gli Opinion leader. 49.953 i votanti che hanno confermato la popolarità di Alessandro Borghese, qualificatosi come primo con 4.808 preferenze. Chef Hiro e Nerina Di Nunzio, secondi e terzi. Chi accede al secondo turno? Jerry Bortolan, Ettore Prandini, Aldo Cursano, Francesca Barberini, Valerio Visintin, Chiara Maci, Antonella Clerici, Bruno Barbieri e Gian Marco Centinaio.

I prossimi turni e come votare

Cosa succede ora? Innanzitutto, tutti i voti si azzereranno, i candidati ricominceranno dallo stesso punto di partenza. Si parte con il secondo turno che inizierà alle 18 di oggi per concludersi alle 12 del 31 gennaio. Dopo di che, via al 3° e ultimo turno che scatterà alle 18 del 31 gennaio e si concluderà alle 12 del 21 febbraio.

In tutti e tre i turni, il voto si effettua esprimendo da 1 a 3 preferenze in almeno una delle 6 categorie di candidati. Ogni utente potrà quindi votare fino a un totale di 18 candidati in ognuno dei 3 turni. Si potrà votare una sola volta per turno: per votare ci si dovrà registrare, tramite mail o un profilo social, così da garantire la sicurezza al 100% che ad ogni voto corrisponde un utente.