Bill Gates investe un mliardo per il 3,8% della birra Heineken

Il fondatore di Microsoft, Bill Gates, uno degli uomini più ricchi al mondo, ha acquistato per un miliardo di dollari il 3,76% di Heineken Holfing NV, la finanziaria che controlla l’omonimo colosso olandese della birra.

Bill Gates nuovo azionista di Heineken

La mossa di Gates ha attirato l’attenzione sul mercato, poiché l’acquisto di azioni in una società come Heineken potrebbe rappresentare un segnale di fiducia nell’industria delle bevande, nonostante le dichiarazioni passate del miliardario che diceva di non amare la birra.

La società olandese Heineken è stata fondata nel 1864 ed è una delle più grandi birrerie del mondo, presente in oltre 190 paesi. La società ha recentemente registrato una crescita delle vendite in Asia, nonostante la pandemia globale da Covid-19 abbia causato un calo delle vendite nel settore delle bevande in molti paesi.

