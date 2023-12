La pinsa romana “Di Marco” sbarca in Esselunga

Di Marco, realtà di spicco nel mondo delle farine e panificati, che vanta di aver inventato la ricetta dell'originale Pinsa Romana, debutta in Esselunga con tre suoi prodotti di punta: la Pinsa Romana Classica Freezer, la Pinsa Romana Classica Ambiente e la Pinsa Romana Classica Frigo in versione snack, pensata per aperitivi, merende salate e dolci o in generale come soluzione fast “salva pasto”.

La pinsa Di Marco arriva in Esselunga

Una novità che si aggiunge alla serie di successi già raggiunti dall'azienda nel corso del 2023 e che riconferma la crescita del brand che ora arriva anche tra gli scaffali di Esselunga con un pack del tutto rinnovato. Il rebranding consumer, annunciato a ottobre in occasione di Anuga, ha visto infatti il restyling del brand. Il ripensamento del logo e l'aggiornamento dell'immagine - pur mantenendo un legame stilistico con il passato - sottolinea l'obiettivo di Di Marco di rafforzare il valore dell'italianità e di porre in primo piano l'inventore della pinsa Corrado Di Marco, oggi anche nelle nuove vesti di testimonial dell'azienda.

«La presenza nei punti vendita di Esselunga rappresenta per noi un ulteriore passo strategico per il business che ha l'obiettivo di portare la Pinsa Di Marco sulla tavola di ancora più italiani. La qualità dei prodotti è sempre stata al centro della nostra missione e questa collaborazione ci permette di condividere la passione per la buona cucina Made in Italy con un pubblico di consumatori più ampio», commenta Alberto Di Marco, ceo dell'azienda. Disponibile nei freezer, nel banco del fresco e sugli scaffali, i clienti di Esselunga potranno gustare il rivoluzionario impasto della Pinsa Di Marco leggero e altamente digeribile grazie al sapiente mix di farine selezionate e Pasta Madre. Povero di grassi e zuccheri, il suo processo di lievitazione è di 72h. Molto diversa dalla sorella maggiore, la Pizza, la Pinsa ha qualità nutrizionali superiori proprio grazie a un limitato apporto calorico.

Di Marco Corrado

Via Monte Nero 2/3 - 00012 Colleverde (Rm)

Tel 0774 363847

© Riproduzione riservata