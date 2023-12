Salumificio Veroni, acquisito il prosciuttificio ProSus Gardenia

Veroni, lo storico salumificio di Correggio in provincia di Reggio Emilia, ha acquisito il 100% delle quote del prosciuttificio ProSus Gardenia, cooperativa agricola di produttori di suini che conta 65 soci allevatori e agricoltori tra Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto, tra le realtà più affermate in Italia nel settore della trasformazione suina e della zootecnia.

L'obiettivo e lo scopo dell'azienda di Correggio, conosciuta nel mondo per i suoi salumi di alta qualità e brand italiano leader negli Stati Uniti nel comparto degli affettati a libero servizio, è continuare ad accrescere la propria competitività e flessibilità in Italia e sui mercati internazionali puntando sulla produzione di salumi di eccellenza made in Italy. Al fine di valorizzare reciprocamente le competenze e il know-how delle due aziende, sono confermati tutti i dipendenti.

