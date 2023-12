Debic presente a Sigep 2024. Per tutti i professionisti e per tutti i gusti.

Debic, brand leader del settore lattiero-caseario, produttore di soluzioni per uso professionale dedicate a chef e pasticceri, sarà presente anche nel 2024 a Sigep, l'appuntamento professionale più importante al mondo dedicato all'arte del dolce, che si terrà a Rimini dal 20 al 24 gennaio.

Debic presente al Sigep

Al centro di questa edizione ci saranno i professionisti, a riconferma di quello che è da sempre uno dei valori fondamentali del brand. Andare incontro alle esigenze di pasticceri e chef, intercettare i loro bisogni e proporre soluzioni innovative è il concetto chiave che da sempre guida l’azienda, in linea con il pay-off di Debic che recita “Per le mani dei professionisti”. La presenza di Debic a questa edizione di Sigep ne è la prova. È stata progettata, in ogni dettaglio, per mettere il professionista al centro, per soddisfarne desiderata e bisogni, sapendo cogliere le evoluzioni del settore e proponendo contenuti di valore. Debic, come partner, è vicino a loro tutti i giorni dell’anno fornendo prodotti di qualità, formazione, ispirazione e momenti di confronto. Sigep è il luogo dove tutto questo diventa ancora più concreto, e ci sono molte novità. Lo stand Debic, completamente rinnovato per l’occasione, è stato progettato a livello modulare, definendo diverse aree per coinvolgere i visitatori in modo innovativo. Il cuore pulsante dello stand, il laboratorio dove Il team dei Culinary Advisor Debic impasta, monta, decora e sforna le creazioni realizzate con le soluzioni Debic per le vetrine e per gli assaggi. Il programma di dimostrazioni risulta ricco e variegato e tocca diversi argomenti. Le 14 demo tenute dai 6 ambassador, approfondiranno diversi stili e trend di pasticceria. Dai nuovi trend della colazione italiana alla pasticceria salata, dai lievitati per ogni occasione alle regole della viennoiserie, dalla pasticceria free, all’estetica, le tematiche sono ampie e interessanti e sono state pensate appositamente per soddisfare le esigenze e le curiosità di diversi tipi di professionisti.

Confermato tutto il team di ambassador di primissimo piano, capitanato dal Maestro Leonardo Di Carlo, che terrà alcune delle numerose dimostrazioni in programma. Oltre a lui Frank Hasnoot, Davide Malizia e Luca Montersino tutti ambassador Debic da anni. Altra presenza rilevante è quella di Silvia Federica Boldetti che terrà una demo dedicata alla pasticceria free, una delle nuove richieste dei consumatori, con cui i professionisti devono fare i conti. Debic, ancora una volta, sceglie di rispondere positivamente a questa necessità rimanendo sempre dalla parte dei professionisti. Tra le tante novità, quest’anno anche la presenza di LuCake, il giovane pasticcere che ha conquistato la scena social con la sua proposta fresca e moderna. Luca si cimenterà nella demo “L’importanza dell’estetica” per far capire agli operatori della pasticceria quanto sia fondamentale l’estetica a fronte di una tecnica base forte. Il concetto di estetica si vuole intendere sia come presentazione del piatto sia come rappresentazione nel miglior modo possibile della preparazione, che deve essere proposta in modo accattivante per creare engagement nel mondo del web. Infine tra gli eventi in programma non mancheranno certo anche le attesissime finali di Miglior Pasticceria Salata Creativa, la sfida realizzata in collaborazione con Dolcesalato e del contest Sweet&Shake, dedicato agli specialisti della caffetteria e della miscelazione, che quest’anno ha lanciato una sfida a base di panna e caffè insieme a Bargiornale e all’Ambassador Gianni Cocco.

