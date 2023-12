Il prodotto più ricercato per Natale e Capodanno? Le cosce di pollo

Durante le festività natalizie e in particolare per il Capodanno del 2024, le cosce di pollo stanno emergendo come un piatto imperdibile sulle tavole degli italiani, registrando un notevole aumento dell'interesse del +107% rispetto al 2022. Sono diventate il protagonista indiscusso delle celebrazioni, conquistando un posto di rilievo nelle tradizioni culinarie durante questo periodo festivo. È ciò che emerge da un'indagine dell'Osservatorio Shopping di DoveConviene, app sullo shopping, che ha svelato la classifica dei prodotti per il cenone più ricercati e amati dagli italiani. Lo studio sulla piattaforma ha messo in luce solo la ricerca di prodotto ma non il possibile utilizzo.

Le cosce di pollo il prodotto più ricercato per Natale e Capodanno 2024

Medaglia d'argento nella speciale classifica per i ravioli, cresciuti del +85%, rispetto all'anno precedente e terzo posto per i frutti di mare, +34%. Quarto posto per i tortellini, che vedono le interazioni aumentare del+ 30% sul totale. Le lenticchie chiudono la top 5 dei prodotti più amati e ricercati, con una crescita del +16% delle interazioni rispetto al 2022. Il prosecco, protagonista del brindisi di mezzanotte per festeggiare il nuovo anno , registra una crescita del +14% nei click rispetto al periodo natalizio precedente.

