San Benedetto supera il miliardo di fatturato: premio di 600€ ai collaboratori

Il Consiglio di amministrazione di Acqua minerale San Benedetto Spa, tramite il proprio presidente Enrico Zoppas, ha espresso soddisfazione per i risultati conseguiti nel 2023 e ha comunicato di aver deciso di erogare un premio per tutti i collaboratori e collaboratrici del gruppo come riconoscimento per il contributo che ha permesso all'azienda di superare per la prima volta nella sua storia il miliardo di fatturato e di confermarsi leader nel beverage analcolico in Italia.

San Benedetto supera il miliardo di fatturato e premio con 600€ collaboratori e collaboratrici

Il premio di 600 euro sarà riconosciuto a tutti i 2000 collaboratori e collaboratrici degli stabilimenti italiani del gruppo - Scorzè (Venezia), Paese (Treviso), Pocenia (Udine), Donato (Biella), Popoli (Pescara), Nepi (Viterbo), Viggianello (Potenza), Cutolo (Potenza) - nonché ai lavoratori e lavoratrici degli stabilimenti esteri di Spagna, Polonia e Ungheria, e sarà erogato nel mese di gennaio 2024 mediante accredito nel portale welfare aziendale.

