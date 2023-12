Caffè, per Morettino doppio premio ai Camaleonte Coffee Awards 2023

Miglior torrefazione innovativa in Italia e miglior caffè Espresso 100% Arabica. Doppio riconoscimento per la torrefazione palermitana Morettino, che si è aggiudicata i due ambiti premi ai Camaleonte Coffee Awards 2023 della "Guida dei caffè e delle torrefazioni d'Italia", curata dagli esperti di caffè Andrej Godina e Mauro Illiano, che si sono svolti ieri all’Accademia del caffè Espresso di La Marzocco a Fiesole. A questi due riconoscimenti si aggiunge anche quello di caffè “Super consigliato” per lo Specialty Blend #87 del progetto Morettino Coffee Lab, assegnato per la particolare qualità e per gli elevati elementi distintivi che ne fanno un must, da provare almeno una volta.

Morettino premiata come migliore torrefazione innovativa d'Italia e per il miglior espresso 100% Arabica

Il premio “Torrefazione innovazione” è stato assegnato “per l’impegno e la lungimiranza dimostrata nel favorire l’interazione tra il caffè e i mondi a esso limitrofi”. Il riferimento è alla costante opera di diffusione della cultura del caffè che Morettino porta avanti, mettendo anche in correlazione aspetti che uniscono il mondo del caffè con quello del vino e dell’olio. Come nel vino, così anche il caffè è espressione di terroir differenti: condizioni pedoclimatiche e del terreno influenzano gli aromi delle singole origini di caffè, in base al luogo in cui sono coltivati. La liaison tra Morettino e mondo del vino parte da lontano, grazie a oltre trent’anni di attività di abbinamenti sensoriali portati avanti nei corsi dalla Scuola del caffè Morettino e con il Palermo Coffee Festival, ma anche con partnership prestigiose con Vinitaly International, Associazione nazionale sommelier e Assovini Sicilia. Per il secondo anno consecutivo, inoltre, Morettino viene premiato come Miglior Espresso 100% Arabica dalla Guida del Camaleonte, con la miscela Riserva, già insignita più volte con la Medaglia d’oro all’International Coffee Tasting. Si tratta di un blend di puri Arabica d'altura del Brasile, del Centro America e dell'Etiopia, con note di miele e fiori bianchi, aroma di arancia e caramello e toni speziati, lavorati secondo tradizione con il giusto tempo.

«Questo è un grande motivo di soddisfazione per la nostra torrefazione aver ottenuto anche quest’anno il premio come Miglior Espresso 100% Arabica italiano, superando la concorrenza delle grandi torrefazioni del Nord Italia - ha dichiarato Andrea Morettino, quarta generazione della famiglia di torrefattori siciliani. Questo riconoscimento ci rende orgogliosi alla luce del fatto che la Sicilia storicamente non ha avuto, a differenza di altre regioni italiane, una grande vocazione nella selezione e nella lavorazione degli Arabica, mentre per Morettino è stata da sempre un ingrediente distintivo che impreziosisce le nostre selezioni di caffè. Siamo impegnati su più fronti - continua Andrea Morettino - per stimolare il significativo momento di transizione culturale del mondo del caffè, ma occorre continuare ad investire in percorsi di consapevolezza che possano guidare i consumatori a conoscere le caratteristiche di ogni differente origine o estrazione, per poterne apprezzarne i profili sensoriali ed arrivare a godersi la degustazione, sempre con il giusto tempo. Solo così il caffè può e deve tornare ad essere un piacere».

© Riproduzione riservata