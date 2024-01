Essse Caffè, nasce la Sales Academy “Giampiero Segafredo”

Attrarre, ma soprattutto coltivare, talenti e professionalità: è con questo intento che nasce la Sales Academy di Essse Caffè, intitolata a Giampiero Segafredo, padre del presidente Francesco Segafredo. Un progetto inedito - è la prima esperienza di Academy nel mondo della torrefazione verticale in ambito commerciale - che non solo offre formazione gratuita, ma retribuita.

Nasce la Sales Academy “Giampiero Segafredo” di Essse Caffè

La Sales Academy, come suggerisce il nome, nasce dall'esigenza di sperimentare un metodo innovativo per la ricerca e la selezione di ruoli commerciali. Per Essse Caffè significa formare i propri futuri collaboratori; per le giovani leve, poter apprendere i meccanismi di un ruolo sfidante come quello commerciale. Un approccio che ribalta quindi il concetto di recruiting: qui l'azienda investe sullo sviluppo del singolo attraverso un percorso di formazione e affiancamento di tre mesi per creare figure professionali competenti e preparate, staccandosi dall'usuale approccio del colloquio di selezione.

La Sales Academy “Giampiero Segafredo” è aperta a tutti coloro che desiderano cimentarsi nel settore delle vendite: le iscrizioni per il primo corso si chiuderanno il 31 gennaio 2024 ma sono in previsione ulteriori edizioni. Essse Caffè invita a seguire i social ufficiali per restare aggiornati sulle future opportunità. Per l'invio dei cv è a disposizione l'indirizzo email info@esssecaffè.it. Il candidato ideale? È una persona che ha interesse e attitudini commerciali, con voglia di lavorare a contatto con le persone, appassionato di caffè ma non necessariamente esperto: ci penseranno l'impegno e la competenza di Essse Caffè in questo senso, fornendo la miglior formazione possibile.

Tra i candidati saranno così selezionati coloro che parteciperanno al primo corso Sales Academy: per loro, tre mesi di formazione intensiva in aula e sul campo, seguiti da docenti e personale esperto. Il focus è l'apprendimento, con un metodo diverso dal semplice stage: una vera full immersion formativa e remunerata. A fine corso i frequentanti riceveranno un diploma: i diplomati alla Sales Academy Essse Caffè saranno profili commerciali completi e pronti per lavorare nel mondo del caffè, uno dei settori più importanti in ambito food & beverage del nostro Paese.

