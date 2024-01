Mele, cresce la produzione in Italia: 2 milioni di tonnellate nel 2023, è +2,9%

Nel corso del 2023, la produzione totale di mele in Italia, ormai consolidata e inclusiva delle varietà più tardive, ha raggiunto la cifra di 2.174.674 tonnellate, registrando un incremento di circa il 2,9% rispetto all'anno precedente. È interessante notare che il volume di mele destinate alla trasformazione industriale ha sperimentato una lieve diminuzione rispetto al periodo precedente.

In Italia prodotte 2.174.674 tonnellate di mele nel 2023

Questo ha influenzato positivamente la disponibilità di mele destinate al mercato fresco, che ha conosciuto una crescita leggermente superiore al 4% rispetto all'anno precedente, raggiungendo complessivamente le 1.878.891 tonnellate. Tali dati emergono da un'analisi condotta da Assomela, il consorzio che rappresenta il 75% della produzione nazionale, sottolineando il ruolo chiave delle organizzazioni di produttori italiani nell'ambito della mela.

Le giacenze di mele per il mercato fresco al primo gennaio si assestano a 1.215.750 tonnellate, con un incremento del 4,8% rispetto al minimo record dello scorso anno e in linea con gli anni precedenti. Nel mese di dicembre sono state vendute complessivamente 164.376 tonnellate di mele. Per quanto riguarda il comparto del trasformato, i volumi sono in linea con le previsioni e si registra un mercato piuttosto ricettivo. Le vendite risultano regolari e in linea con i piani di decumulo. La commercializzazione in Europa è positiva, grazie alla minore presenza di mele polacche e tedesche. Nell'export oltremare si registrano invece alcune difficoltà logistiche dovute all'intoppo del canale Suez e dei conflitti nel Mar Rosso.

