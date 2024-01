Molino Merano, le tre novità proposte a Sigep per veri maestri del forno

Professionisti della pizza, della panificazione e della pasticceria: le proposte al Sigep di Molino Merano hanno conquistato davvero tutti. L'azienda altoatesina, erede di una tradizione secolare che si rinnova ogni anno, ha infatti portato a Rimini tre novità per veri maestri del forno: la "Linea Pizza", i lieviti "Pegaso e Atena" di crusche fermentate e la miscela "Contessa" per i grandi lievitati.

Il team di Molino Merano a Sigep (fiera di Rimini)

Questo trittico di novità testimonia la forza innovativa di Molino Merano e ha raccolto un grande interesse nel corso della fiera, anche grazie alle dimostrazioni dal vivo organizzate allo stand. È molto positivo quindi il bilancio della partecipazione all'evento, con nuovi contatti raccolti e un grande interesse da parte degli operatori. Venendo alle novità presentate, la Linea Pizza rappresenta per l'azienda altoatesina l'ingresso a pieno titolo in un nuovo mercato. La gamma comprende ben dodici referenze: cinque farine per pizze classiche, di elevata qualità e differenziate in base alle tempistiche di lavorazione; sei miscele di farine con lievito madre progettate per adattarsi al meglio alle esigenze di ogni professionista, e infine un lievito madre, stabile e bilanciato, in grado di dare vita a pizze aromatiche e digeribili. Oltre alla qualità e alla versatilità dei prodotti, Molino Merano garantisce una selezione attenta delle materie prime, processi produttivi all'avanguardia e un'assistenza completa per usare al meglio i prodotti.

Al Sigep anche i panificatori hanno trovato pane per i loro denti, con i due nuovi lieviti Pegaso e Atena di crusche fermentate. Novità esclusive di Molino Merano, questi due ingredienti unici di panificazione permettono di realizzare in modo facile il pane e i prodotti da forno. Atena è un lievito madre di crusca di grano duro fermentata, un lievito che dona maggiore fragranza, migliora il gusto ed enfatizza l'aroma del pane di semola. Pegaso ha la stessa formulazione, ma con crusca di grano tenero, per dare più sapore al pane e conferire leggere note di acidità come nelle lunghe fermentazioni, ma con lavorazioni molto più rapide. I pasticceri che in questo periodo stanno mettendo a punto la ricetta per la colomba pasquale trovano poi un nuovo alleato nella miscela Contessa. Nuovo ingresso nella linea Grandi Lievitati, è una miscela facile da utilizzare, senza lattosio e completamente clean label. Contiene il lievito madre di Molino Merano, non ha emulsionanti, e garantisce la produzione di un'ampia varietà di grandi lievitati caratterizzati da una struttura morbida e da profumi, aromi e sapori intensi.

