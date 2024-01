Caffè Borbone, Francesco Garufi nuovo chief commercial director modern trade

Caffè Borbone ha annunciato ufficialmente la nomina di Francesco Garufi al ruolo di chief commercial director modern trade. Dopo la sua precedente esperienza come direttore commerciale retail Italia, durante la quale ha guidato con successo le strategie commerciali aziendali nel settore della Grande distribuzione organizzata (Gdo), Garufi assumerà ora la responsabilità di gestire e sviluppare anche il canale della Grande distribuzione elettronica (Gde). La sua posizione lo vedrà continuare a riportare direttamente a Marco Schiavon, amministratore delegato di Caffè Borbone.

Francesco Garufi, chief commercial director modern trade di Caffè Borbone

Entrato in azienda nel 2016, Garufi ha svolto un ruolo fondamentale nel consolidare il posizionamento di Caffè Borbone nella Gdo, dedicandosi alla riorganizzazione, strutturazione e reclutamento della forza vendita. Ha anche contribuito al raggiungimento degli obiettivi strategici legati all'ingresso nel nuovo canale di vendita. «Questo ruolo rappresenta una sfida professionale importante che sancisce un traguardo dopo una lunga esperienza nel settore retail e, allo stesso tempo, un nuovo inizio verso prospettive più ampie che mi permetteranno di contribuire alla crescita di Caffè Borbone. Sono onorato ed entusiasta di poter guidare la costruzione di un modello performante anche nel canale Gde. Ringrazio quindi la direzione generale per il riconoscimento del lavoro svolto in questi anni e l'opportunità di far parte di un futuro di successi per l'azienda» le prime parole di Francesco Garufi come chief commercial director modern trade di Caffè Borbone.

