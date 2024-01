I “Mezzi Rigatoni Barilla al Bronzo” al 1° posto nella classifica de Il Salvagente

Quest'anno la classifica de Il Salvagente, l'associazione leader nei test di laboratorio a tutela dei consumatori, è stata dedicata al formato di pasta mezze maniche. E così per il secondo anno consecutivo la linea Barilla Al Bronzo mette a segno un oro. I "Mezzi Rigatoni Barilla al Bronzo" si sono, infatti, aggiudicati il primo posto nella classifica de "Il Salvagente" con un voto di 9.5 superando il confronto con 13 altri marchi dello stesso formato che sono stati analizzati dall'associazione.

I "Mezzi Rigatoni Barilla al Bronzo" si sono aggiudicati il primo posto nella classifica de Il Salvagente

Ma la linea "Barilla al Bronzo" non è l'unica in casa Barilla ad avere raggiunto valutazioni importanti. Anche le Mezze maniche rigate" della linea "I Classici Barilla", nell'inconfondibile e iconica blue box, hanno ottenuto un giudizio alla prova di assaggio di “Ottima/Eccellente”. Nata dalla selezione dei migliori grani duri 100% italiani, frutto di una filiera corta, controllata e tutta italiana, la pasta "I Classici Barilla" si aggiudica un punteggio molto alto pari a 9.

Francesco Del Porto, president di Barilla Italia, dichiara: «Siamo molto orgogliosi di questi riconoscimenti, che sono frutto della combinazione tra la passione e le competenze che ogni giorno guidano il nostro lavoro. Un impegno che riguarda sia la nostra gamma di punta Barilla “Al Bronzo” sia la linea dei “Classici Barilla”, nell'iconico pacco blu, e che si concretizza in una pasta sempre di alta qualità, tenace, dal gusto ottimo, in grado di catturare qualsiasi sugo, che garantisce quindi una esperienza di grande piacere a tavola». I successi nel gruppo Barilla, però, non finiscono qui. La classifica riporta anche i risultati eccellenti ottenuti da La Mezza manica rigata di Voiello, che nei test de Il Salvagente ha ottenuto lo stesso punteggio delle Mezze maniche rigate Barilla di 9. Realizzata con Grano Aureo 100% italiano, la varietà prodotta esclusivamente per Voiello da agricoltori selezionati del Sud Italia, la Mezza manica rigata Voiello ha ricevuto una valutazione alla prova organolettica di “Ottima/Eccellente”.

© Riproduzione riservata