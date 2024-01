Valrhona, a Sigep la nuova gamma di cioccolati cuvée composta da 5 diverse origini

Valrhona Selection ha partecipato alla 45esima edizione di Sigep - The Dolce World Expo con la propria selezione di marchi responsabili e virtuosi che compongono la migliore offerta per il mondo pasticceria, panetteria, ristorazione, gastronomia e gelateria. Molte le novità che sono state presentate quest'anno e che si sono contraddistinte per la ricerca dell'alta qualità, la filiera equa e sostenibile e il rispetto dell'intero pianeta.

Valrhona è stata presente alla 45esima edizione di Sigep

La gamma di Valrhona Selection è composta dai marchi:

Valrhona: storica azienda francese di cioccolato, certificata B Corp, che da oltre 100 anni serve i professionisti della gastronomia dolce e non.

Adamance: produttore di frutta in purea e succhi che si impegna a preservare in modo sostenibile il futuro della frutta, del suo gusto e di coloro che la lavorano.

Chocolatree: brand di decorazioni realizzate con colori naturali al servizio della creatività dei professionisti del settore.

La Rose Noire: basi per torta fatte a mano, pensate per facilitare il lavoro di creazione quotidiano dei pasticceri.

Norohy: il partner ideale nella selezione e valorizzazione della vaniglia.

Pariani: azienda affermatasi nel settore della lavorazione di frutta secca di alta qualità.

Sosa: l'esploratore di nuovi sapori, impegnato ad oltrepassare i limiti della gamma di gusti e texture.

Villars: produttore di cioccolato svizzero di tradizione.

Weiss: azienda francese produttrice di coperture di cioccolato e pralinati unici.

Per Valrhona, la novità del 2024, svelata allo stand in fiera, è la nuova gamma di cioccolati cuvée composta da cinque diverse origini: São Tomé 76%, Jamaica 70%, Vanuatu 66%, Haïti 66%, e Côte d'Ivoire 56%. Cinque straordinari cioccolati frutto di altrettanti progetti di sostenibilità realizzati da Valrhona in stretta collaborazione con i produttori di cacao dei rispettivi territori. Un'importante novità, per ora, riservata ai pasticceri membri del Cercle V Valrhona.

Valrhona

Viale Achille Papa 30 - 20149 Milano

Tel 02 317336

© Riproduzione riservata