Panettone solidale Airc 2024: un dolce per la ricerca sui tumori infantili

Il Natale quest'anno si fa ancora più dolce e solidale grazie alla collaborazione tra Fondazione Airc e Jre-Italia. In occasione delle festività, arriva il primo panettone firmato Airc, un'iniziativa che coniuga il gusto della tradizione con la solidarietà, il tutto a favore della ricerca sui tumori infantili. Realizzato con ingredienti di altissima qualità da Loison Pasticceri, il panettone è stato creato su una ricetta esclusiva firmata dagli chef della rete Jre-Jeunes Restaurateurs Italia. Il progetto, nato dalla passione e dall'impegno del Presidente Alberto Basso, vede la partecipazione di Molini Fagioli, il cui contributo in farina ha reso possibile la creazione di questo dolce speciale. Ogni anno in Italia circa 1.400 bambini e ragazzi con meno di 14 anni sono colpiti da tumori, ma grazie al lavoro dei medici e dei ricercatori, la sopravvivenza è aumentata, raggiungendo quasi l'85%. Tuttavia, c'è ancora molta strada da fare, e questo panettone è l'occasione giusta per fare la differenza, sostenendo direttamente la ricerca.

Per la ricerca sui tumori infantili il Panettone Airc-Jre

Il panettone Airc si distingue per il suo mix di ingredienti pregiati. Oltre alla tradizionale uva sultanina e ai canditi, spiccano aromi unici come il mandarino tardivo di Ciaculli (presidio Slow Food), il miele millefiori di Sicilia, il sale marino integrale di Cervia, la vaniglia del Madagascar, e un pizzico di cardamomo e pepe Jamaica. Un dolce ricco di sapori che celebra la tradizione, ma con un tocco di modernità. Federica Gargiulo, responsabile Corporate Fundraising di Airc, ha commentato con entusiasmo: «Questo panettone contribuirà a rafforzare la nostra campagna natalizia, aiutandoci a raccogliere fondi per la ricerca. Con il vostro contributo, possiamo continuare a investire in progetti che salvano vite e migliorano le cure per i bambini affetti da tumori». Il panettone non è solo un dolce da gustare, ma un simbolo di speranza per i bambini e le famiglie che lottano contro il cancro. Alberto Basso, presidente di Jre Italia, ha dichiarato: «Questa iniziativa è un altro passo importante nel nostro impegno a fianco di Airc. Vogliamo fare la differenza, e farlo attraverso un prodotto simbolo di condivisione come il panettone. Un augurio che, fetta dopo fetta, aiuti a raccogliere fondi per la ricerca».

Anche Dario Loison, titolare di Loison Pasticceri, ha espresso la sua soddisfazione per il progetto: «Abbiamo creato un panettone speciale, con spezie studiate per esaltarne il gusto. La collaborazione con Airc, Jre, e Molini Fagioli è stata un'esperienza entusiastica e siamo felici di poter contribuire a una causa così importante». Il panettone solidale è disponibile online a partire da 25 euro, e i fondi raccolti contribuiranno direttamente alla ricerca sui tumori infantili. Grazie al sostegno di tutti, Airc potrà continuare a finanziare progetti innovativi come quelli condotti dalla dottoressa Jolanda Sarno, che sta lavorando per sviluppare terapie più efficaci per la leucemia linfoblastica acuta, il tumore pediatrico più comune. Il panettone è acquistabile sullo shop online di Airc, ma ci sono anche altri modi per contribuire alla causa. Per scoprire tutte le opzioni per donare, visita il sito, dove è possibile effettuare donazioni libere o partecipare alla campagna tramite sms o bonifico bancario. Acquistare il panettone Airc significa regalare un sorriso a chi ha bisogno di speranza e sostenere chi ogni giorno combatte per migliorare la vita dei bambini malati di cancro.

