Molino Spadoni porta il brand “I Malafronte” a Taste 2024

Per il secondo anno consecutivo Molino Spadoni presenzierà a Taste - In viaggio con le diversità del gusto (Fortezza da Basso, Firenze 3-5 febbraio 2024) con uno stand dedicato al brand I Malafronte. La fiera, rivolta ai professionisti del food made in Italy, metterà in luce le eccellenze norcine dello storico salumificio di Consandolo, con diverse importanti novità come le linee Antibiotic Free e Le Antiche Tradizioni.

I Malafronte sono prodotti all'insegna della tradizione e dell'artigianalità

I Malafronte sono prodotti all'insegna della tradizione e dell'artigianalità, dichiara Beatrice Bassi, Amministratrice Delegata per il brand: «Tutti i nostri salumi, in particolare i Morabrada, sono garantiti dalla nostra supervisione from farm to fork. Investendo su queste produzioni continuiamo a valorizzare le competenze norcine: le aziende hanno il dovere di preservare le tradizioni e i mestieri antichi che sempre più si stanno perdendo, per scongiurare la perdita di un patrimonio gastronomico e culturale inestimabile. Siamo pronti ad accogliere i clienti che, scegliendo i nostri prodotti, concorrono a portare la norcineria italiana nel mondo».

«Partecipare nuovamente a Taste è una conferma dell'impegno e del lavoro svolto dalla squadra - conferma il Responsabile Commerciale dell'azienda Massimo Giovagnoli -; auspichiamo di accogliere nel nostro spazio clienti attenti a qualità e tradizione, che quindi possano condividere e apprezzare al meglio le nostre proposte, contribuendo a diffonderne il pregio». La linea Antibiotic Free annovera salumi realizzati con carni 100% italiane di animali che, come prescrive la normativa, non hanno assunto antibiotici negli ultimi 4 mesi di vita, allevati e alimentati secondo i più moderni sistemi. Le Antiche Tradizioni raggruppano le eccellenze territoriali che hanno il sapore dell'antica norcineria, lavorate artigianalmente secondo le ricette tramandate dal salumificio. Tra queste, veri e propri tesori enogastronomici della Romagna, spiccano la Salsiccia Passita, tipica dell'arte contadina e gli insaccati della tradizione estense il cui elemento caratterizzante è l'Aglio di Voghiera Dop, il cui prodotto di punta è la Zia Ferrarese, un prodotto di 4 chili legato a mano, insaporito con aglio e vino.

Al pubblico saranno presentati anche i Salumi Affinati del brand I Malafronte, come i prosciutti crudi Giovin Bacco al Sangiovese e all'Erba Medica, oltre alla Sculatta Birrata, affinata con la birra artigianale prodotta dal Birrificio del Molino Spadoni che, rispetto al culatello classico, si presenta con la cotenna. Allo stand anche le 3 nuove referenze dei Mori, la linea di salami aromatizzati all'Aglio di Voghiera Dop, al Tartufo Nero Estivo e al Peperoncino di Calabria.

Non mancherà il Salame il Moro Morabrada, che unisce la carne di suini 100% allevati in Italia e quella di Mora Romagnola della Fattoria Palazzo di Zattaglia a Brisighella, in provincia di Ravenna, allevati all'aperto allo stato semibrado, che si nutrono di sorgo e di ghiande coltivate all'interno della fattoria stessa, abbeverandosi con acqua di sorgente. L'allevamento è condotto per garantire il massimo del benessere animale: qui si segue il ciclo naturale, dalla fecondazione al parto, fino allo svezzamento. Questo approccio sostenibile fa sì che la carne di questi animali sia qualitativamente superiore, ricca di proteine e di grassi ‘buoni'.

I salumi de I Malafronte sono senza conservanti, senza glutine e senza lattosio. Racchiudono in sé un passato di amore per la tavola che coniuga la sicurezza alimentare a una lavorazione prettamente artigianale. Tutti annoverano un ingrediente d'eccezione, il sale di Cervia, che oggi scarseggia a causa dell'alluvione dello scorso anno, ma che Molino Spadoni annovera ancora tra le scorte. Allo stand sarà presente anche un tagliatore professionista che effettuerà il taglio al coltello del prosciutto crudo, altra pregevole abitudine da incoraggiare nei ristoranti: questa modalità esalta il sapore del salume coniugandolo al piacere di un rito che affonda le radici nel passato.

