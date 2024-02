Pesce, a febbraio calano i prezzi di vongola lupino e gallinella

Nel mese di febbraio, i prezzi del pesce sono in netto calo rispetto al mese precedente, con particolare riferimento alla vongola lupino, che si attesta tra i 3 e i 6 euro al chilo, a seconda della pezzatura. Questa tendenza è stata confermata dalla Borsa della Spesa, un servizio che fornisce informazioni ai consumatori su una vasta gamma di prodotti, compresi ortofrutta, carne, olio d'oliva, formaggi e cereali. Tra i pesci consigliati questa settimana c'è la gallinella, con un prezzo intorno ai 23 euro al chilo, rispetto ai 28 euro di fine 2023. Anche la palamita, della famiglia dei tonni, offre un ottimo rapporto qualità-prezzo, con prezzi che variano dai 5 ai 6 euro al chilo, in ribasso rispetto alle scorse settimane. Nel Mar Tirreno si trova principalmente il pesce offerto nei mercati, e la disponibilità è abbondante.

A febbraio giù i prezzi di vongola lupino e gallinella

Passando all'ortofrutta, le arance tarocco sono di ottima qualità, con una pigmentazione corretta e prezzi stabili, che vanno da 1,10 a 1,30 euro al chilo per le pezzature medie e da 0,60 a 0,80 centesimi per quelle destinate alla spremuta. Le mele mantengono quotazioni stabili ma medio-alte a causa di una produzione inferiore alle aspettative, con le Golden che vanno da 1,40 a 1,60 euro al chilo. I finocchi sono presenti in grandi quantità nei mercati, soprattutto quelli provenienti dalla Campania, con prezzi compresi tra 1 e 1,50 euro al chilo. Si consiglia anche l'acquisto di lattughe e altri ortaggi a foglia come indivie e bietole.

