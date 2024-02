Consorzio Finocchiona Igp: il fatturato sale a 25 milioni di euro nel 2023

La Finocchiona Igp chiude il 2023 con 14,5 milioni di valore alla produzione, 25 milioni di euro di vendite e oltre 3 milioni di pezzi prodotti. A tirare le somme della regina dei salumi toscani è il Consorzio di tutela, precisando che sono stati certificati 1.920 chilogrammi di prodotto, in aumento dello 0,4%, rispetto al 2022 portando a tre anni consecutivi il segno positivo. Se la Finocchiona Igp affettata e confezionata in vaschetta ha subito una diminuzione dell'11,1% nei volumi, il prodotto in tranci sottovuoto cresce del 5,5%, totalizzando oltre 840mila kg.

Finocchiona Igp: 25 milioni di euro di fatturato nel 2023

Gli incrementi più significativi sul fronte dell'export si registrano in Germania e Inghilterra in testa, rispettivamente con una crescita in volumie del 12% e del 13% rispetto al 2022, seguite da Belgio, Danimarca e Svezia. Vendite all'estero che rappresentano il 20% delle quote totali di mercato nell'Ue e il 4,8% al di fuori. La prima provincia per produzione certificata di Finocchiona Igp è Arezzo, con un totale di oltre 638mila chilogrammi, seguita da Siena con 601mila chilogrammi e la provincia di Firenze, con 498mila chilogrammi. Quanto al 2024 Il Consorzio intensificherà le attività di promozione partecipando alla fiera Sirha di Budapest e a Cibus, come anche al progetto Gusto in collaborazione con i Consorzi di Pecorino Toscano Dop, Prosciutto Toscano Dop, e Olio Toscano Igp.

FONTE: Ansa

