Torrefazione Dubbini per la prima volta a Taste

Ci sarà anche Torrefazione Dubbini tra le 640 aziende selezionate per partecipare a Taste. In viaggio con le diversità del gusto. Alla Fortezza da Basso di Firenze, salone di Pitti Immagine che ne cura anche l’organizzazione, è in programma, dal 3 al 5 febbraio 2024, la 17° edizione del “salotto italiano del mangiare bene e dello stare bene”, dove si danno appuntamento realtà rappresentanti i valori e le specificità della cultura produttiva e gastronomica italiane, i migliori operatori internazionali dell'alta gastronomia, ma anche il sempre più vasto e appassionato pubblico dei foodies.

Il progetto esclusivo di Diemme dedicato alle migliori Pasticcerie artigianali con servizio di caffetteria di tutto il territorio nazionale, Torrefazione Dubbini, debutta a Taste presentando un'eccellenza del made in Italy pronta a conquistare i palati più esigenti.

Nella manifestazione che quest’anno approfondisce il tema “Colors are served!” (un viaggio tra i colori che, si sa, sono cibo per gli occhi) e che riunisce in un unico contesto sia le piccole realtà di nicchia sia le aziende che coprono mercati più ampi, Torrefazione Dubbini sarà presente nel Padiglione Centrale, al Piano Terra / V/4, con Caffè Superiore, l’unica miscela di caffè in Italia pensata per la pasticceria, capace di raggiungere l'equilibrio ideale con i prodotti dolciari, freschi e da forno, e di sprigionare il meglio dall'incontro con il latte; ma anche con la linea degli speciali Torrefazione Dubbini, una selezione di tre monorigini specialty 100% Arabica (Congo, Guatemala e Kenya) per soddisfare anche i gusti più raffinati degli appassionati del caffè.

Durante i tre giorni di evento, nello spazio dedicato a Torrefazione Dubbini ci saranno anche esperienze di paring/degustazione di dolci e caffè in collaborazione con due partner d’eccezione: il pastrychef Matteo Dolcemascolo delle omonime Pasticcerie di Frosinone e Roma che gestisce assieme al fratello Simone, e Valerio Mearini della Pasticceria Mearini di Pistoia, una realtà d’eccellenza che porta avanti con il fratello Damiano. Due storie di fratelli legati dalla passione per il “buono”, lo stesso “buono” di cui Torrefazione Dubbini si fa portavoce. Pasticceria Dolcemascolo e Pasticceria Mearini saranno presenti sia nel corner di Torrefazione Dubbini che tra gli espositori di Taste, riconfermandosi punto di riferimento per la pasticceria d’eccellenza rispettivamente nel Lazio e in Toscana.

