Il Consorzio tutela formaggio Asiago rafforza lo sviluppo nel mercato tedesco

Il Consorzio tutela formaggio Asiago rafforza la presenza del formaggio Asiago in Germania, principale mercato di esportazione europeo della specialità veneto-trentina, con un ambizioso progetto che coinvolge gli operatori professionali del settore. Partendo dal recente successo ottenuto dalle attività svolte a Eataly Monaco e in altre catene di negozi specializzati, il Consorzio tutela formaggio Asiago sceglie di ampliare e qualificare la sua proposta di valore nel mercato tedesco seguendo la via tracciata a livello nazionale e avviando qualificate partnership col mondo del vino, della ristorazione italiana all'estero e dei punti vendita di specialità italiane.

La Germania rappresenta il principale mercato europeo per l'Asiago DOP, formaggio particolarmente apprezzato per la sua autenticità e tracciabilità. Puntando su queste caratteristiche, il Consorzio di Tutela decide di consolidare il canale foodservice ed avviare un progetto dedicato col lancio previsto il 7 febbraio nell'elegante Lowenbraukeller di Monaco di Baviera (Nymphenburger Str. 2). Durante l'evento, iI formaggio Asiago incontrerà operatori e stampa come Official Cheese della tappa dei Tre bicchieri Tour del partner Gambero Rosso e mostrerà le sue caratteristiche distintive nell'esclusiva masterclass di abbinamento con una selezione di vini premium guidata dal giornalista Marco Sabellico, curatore della guida Vini d'Italia del Gambero Rosso.

In quest'occasione, il Consorzio di Tutela Formaggio Asiago si fa promotore di una ristorazione attenta alla qualità e all'origine, a conferma dell'importante ruolo del “fuori casa” come veicolo di conoscenza e valorizzazione della produzione Made in Italy, con un riconoscimento dedicato al ristorante italiano in Germania con la migliore selezione di formaggi italiani DOP. Il premio verrà assegnato allo Chef Giorgio Cherubini, patron dell'Osteria Der Katzlmacher, storico locale di Monaco di Baviera e ambasciatore nel suo menù della qualità del formaggio Asiago in Germania.

L'azione del Consorzio tutela formaggio Asiago in Germania prosegue al ProWein, la fiera internazionale del vino in programma a Düsseldorf dal 10 al 12 marzo, opportunità per ribadire il già solido rapporto del formaggio Asiago col mondo del vino confermando la strada tracciata con primari partner come il Consorzio per la Tutela dei Vini Valpolicella in Germania. Nel corso dell'evento verranno realizzate una serie di masterclass in lingua tedesca e attività di degustazione guidate nell'ambito della campagna europea “That's Amore - European lifestyle: taste wonderfood”, che ha l'obiettivo di promuovere e incentivare la diffusione e la conoscenza in questo mercato dei prodotti certificati e con alti standard qualitativi e di sicurezza alimentare oltre che fortemente rappresentativi del territorio di origine e produzione insieme al Consorzio per la Tutela dei Vini Valpolicella, al Riso Nano Vialone Veronese IGP e alle varietà d'olio tutelate dall'Associazione Produttori Olio Verona.

