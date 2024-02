Gabriele Monda è il nuovo direttore marketing di Ferrarelle Società Benefit

Ferrarelle Società Benefit - quarto player nel settore delle acque minerali in Italia - annuncia che Gabriele Monda ha assunto il nuovo ruolo di direttore marketing a partire da febbraio 2024. L'annuncio arriva a seguito della scelta dell'azienda di focalizzarsi nel conseguire una maggiore velocità nello sviluppo prodotto e nel “go to market”, in coerenza con la strategia di premiumizzazione dei brand del portfolio aziendale, come testimoniano - da ultimo - i recenti lanci delle bevande gasate in acqua Ferrarelle e di Ferrarelle Maxima. In questo ruolo Gabriele Monda riporterà direttamente al direttore generale Marco Pesaresi.

Gabriele Monda

«In uno scenario di profonda incertezza e dinamicità come quello odierno del Fmgc è essenziale costruire una competenza di “business agility” che consenta di operare con velocità, reattività e semplicità, in grado di assicurare innovazione di valore e cogliere tempestivamente le opportunità di mercato :è proprio questa la sfida che come azienda siamo pronti ad accettare con questo nuovo assetto della direzione marketing, con l'obiettivo di continuare a crescere rimanendo in ascolto dei nostri consumatori e dei nostri stakeholder. La crescita di Gabriele Monda all'interno della nostra organizzazione, inoltre, è un chiaro esempio di cultura del talento, dove le persone hanno la possibilità di svilupparsi e costruire percorsi di carriera soddisfacenti e premianti in base alle loro capacità e talenti» dichiara Marco Pesaresi, Direttore Generale di Ferrarelle Società Benefit.

Napoletano, '84, Gabriele Monda inizia il suo percorso in Ferrarelle Società Benefit nel dicembre del 2009 come assistant brand manager, ruolo da cui negli anni arriverà ad assumere crescenti responsabilità. Nel 2011, come brand manager, contribuisce in maniera significativa all'espansione della community Ferrarelle, mentre nel 2012 gli viene affidato l'incarico di seguire anche i brand Vitasnella e Boario, a cui si aggiungerà Fonte Essenziale di cui curerà il lancio nel 2015, tra quelli di più successo della storia aziendale. Nel 2017 diventa marketing manager, fino ad assumere nel 2020 la carica di head of marketing con responsabilità su tutti i brand e prodotti.

