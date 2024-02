Ecco perché i prezzi del cacao stanno aumentando vertiginosamente

Aumentano in modo significativo i prezzi del cacao

I prezzi del cacao stanno salendo in modo significativo, con i futures di Londra che hanno raggiunto livelli record, aumentando del 20% dall'inizio dell'anno e addirittura raddoppiati rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Questo aumento è dovuto a diversi fattori, ma il principale è il peggioramento delle condizioni di produzione in Africa. Si è già saputo che la principale regione produttrice di cacao, tra Costa d'Avorio e Ghana, ha avuto una deludente stagione principale. Ora, le cattive condizioni meteorologiche, in particolare i forti venti di Harmattan che danneggiano le piantagioni, fanno temere che anche la stagione secondaria possa subire perdite significative. A riportare questi dati Areté, leader in Italia per i servizi di analisi e previsione sui mercati delle materie prime agrifood

© Riproduzione riservata