Federica Brignone è la nuova testimonial di Acqua Dolomia

Acqua Dolomia ha ufficializzato di aver scelto come propria testimonial una delle sciatrici più vincenti degli ultimi anni, Federica Brignone, la prima italiana del circo bianco a conquistare la Coppa del Mondo generale, 3 Coppe del mondo di specialità, 3 medaglie olimpiche e 3 mondiali.

La sciatrice Federica Brignone

Acqua Dolomia che sgorga dalla roccia delle Dolomiti orientali, oggi patrimonio dell'Unesco, in Valcimoliana, a 833 mlm in un territorio di grande interesse geologico, viene considerata una delle acque più pure. Con l'avvento di Federica Brignone la Dolomia ha ancor piu allargato il suo interesse sullo sport. Inoltre, è anche sponsor dell'Imoco Volley, la squadra che non perde mai di Conegliano, del Verona Calcio, del Genoa, del Parma e di una decina di società della serie C oltre alle nazionali di ciclismo, all'Hockey Cortina, al basket, alla pallamano. Acqua Dolomia ha chiuso il 2023 con un fatturato di 19,403 milioni di euro, di cui il 13% proveniente dall'estero dove ha un fiorente mercato in Cina e nell'area del Golfo persico.

L'Acqua Dolomia

«Stiamo puntando sugli Stati Uniti - afferma Federico Trost, direttore generale di Sorgente Valcimoliana - e sull'ampliamento della nostra presenza in Italia. Per essere maggiormente competitivi abbiamo anche iniziato dei lavori per ingrandire il nostro stabilimento. Contiamo 5 linee, 3 per il pet e 2 per il vetro e per questo siamo intervenuti sull'esigenza di gestire i picchi stagionali dei carichi con un miglioramento logistico che riguarda la realizzazione delle 6 baie di carico entrate già in funzione lo scorso settembre a cui daremo seguito con il collegamento del magazzino principale con l'incubatore che contiene le baie di carico. I lavori inizieranno ad aprile. Acqua Dolomia sgorga dalla roccia delle Dolomiti Orientali oggi Patrimonio dell'Unesco, ad 833 slm in un territorio protetto e di grande interesse geologico. Acqua Dolomia si distingue per il bassissimo contenuto di sodio, per il ridotto contenuto di nitrati e la pressoché assenza di arsenico che tra certificano tra le più pure».

