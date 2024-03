Scopri la nuova “Linea biologica” di formaggi del Caseificio Fratelli Castellan

La nuova "Linea biologica" del Caseificio Fratelli Castellan amplia la produzione e raggiunge nuove tendenze di consumo. È un comparto in crescita quello dei formaggi biologici, sia in Italia che in Europa, in cui il consumatore è sempre più attratto da questi prodotti che provengono da filiere controllate e garantite. Da anni lo scontrino medio del mercato biologico vede in Italia i prodotti che derivano dal latte competere quasi alla pari con quelli ortofrutticoli. Segno di una diffusa valorizzazione dell'impegno dei caseifici nelle lavorazioni sempre più naturali e genuine.

La nuova "Linea biologica" del Caseificio Fratelli Castellan

Stracchino, robiola, ricotta e caciotta sono i formaggi freschi della nuova linea biologica a marchio “Assaggi del Piave”. Stracchino e robiola bio sono disponibili anche senza lattosio. Il latte proviene da una azienda agricola biologica del territorio, a pochi chilometri di distanza dal Caseificio trevigiano, per garantire formaggi bio di assoluta qualità e fedeli espressione di un territorio di antichissima vocazione casearia. La lavorazione artigianale e senza conservanti avviene nel caseificio certificato Bio Valore Italia da qualificati maestri casari che custodiscono passioni e competenze. Sul piano organolettico lo stracchino bio e la robiola bio presentano un gusto più dolce che rimanda al latte di alta qualità. La ricotta bio realizzata con il siero della lavorazione sprigiona un sapore di elevata qualità. La Caciotta bio ha una pasta più cremosa ed è adatta ai numerosi utilizzi delle cucine domestiche e dei locali del fuoricasa.

La linea biologica “Assaggi del Piave” è in distribuzione presso qualificate catene di prodotti bio che ne riconoscono la qualità distintiva ma l'impegno del Caseificio Fratelli Castellan è quello di ampliarne la distribuzione anche nell'Horeca e nel retail, italiano ed europeo. Questi i formati disponibili:

Stracchino bio 100 g e 1000 g

Robiola bio 100 g

Ricotta bio 300 g e 1500 g

Caciotta bio 800 g

Stracchino bio 100 g e Robiola bio 100 g disponibili anche senza lattosio

