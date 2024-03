Consorzio del Pecorino romano Dop, Gianni Maoddi confermato presidente

Gianni Maoddi confermato presidente del Consorzio di tutela del Pecorino romano Dop

Gianni Maoddi è stato confermato presidente del Consorzio di tutela del Pecorino romano Dop. A deciderlo il Consiglio d'amministrazione che si è riunito a Macomer (Nuoro), sede dell'organismo. Maoddi, 53enne, titolare della Fratelli Maoddi Srl di Nuragus, aveva già ricoperto il ruolo di presidente dal 2011 al 2014. Vicepresidenti, Lorenzo Sanna (FOI/Auricchio di Macomer) per gli industriali e Pietro Piras (La Cesa di Bortigali) per le coop. L'esecutivo del Consorzio rimarrà in carica per tre anni.

