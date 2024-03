Il salmone selvaggio affumicato dell'Alaska sbarca a “Emergente chef & pizza”

Si può proprio affermare che il 16 e il 17 marzo, alla Reggia di Colorno, ce ne sarà per tutti i gusti. Esperti chef e pizzaioli di chiara fama saranno i giudici dell'evento gastronomico più atteso durante il quale verranno premiati i nuovi talentuosi protagonisti della ristorazione e dell'ospitalità italiana. Tra fantastici menu e succulente pizze creative, quest'anno, ci sarà anche un corner con un ospite di eccellenza: il salmone selvaggio affumicato dell'Alaska che metterà a disposizione degli ospiti assaggi sfiziosi tratti dalle specie King, Coho e Sockeye, tre delle varietà presenti nelle incontaminate acque del Pacifico.

Il salmone affumicato dell'Alaska sbarca a “Emergente chef & pizza”

L'affumicatura di questo straordinario pesce ha una tradizione secolare e, ancora oggi, i produttori di questa delizia lavorano la materia prima secondo i principi artigianali in modo da conferire al prodotto finale qualità inconfondibili come la consistenza soda, il colore brillante e un sapore ricco di naturalità. Una bontà che si scioglie in bocca e che gli “artisti della cucina” utilizzano per un'infinità di preparazioni non solo nei classici menu ma anche per impreziosire la più semplice delle pizze. Le specie di salmone che abbiamo indicato provengono tutte da pesca sostenibile, attività che viene gestita in modo responsabile attraverso rigide leggi dello Stato dell'Alaska, sia per garantirne la continuità sia per evitare gli sprechi. L'evento "Emergente chef & Emergente pizza 2024", è stato creato nel 2006 da Lorenza Vitali e Luigi Cremona, fondatore del gruppo Witaly e le tante edizioni hanno lanciato moltissimi talenti a cui è stata conferita la stella Michelin.

Per informazioni: www.alaskaseafood.it

© Riproduzione riservata