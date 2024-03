Fonte Margherita 1845 anche quest’anno sponsor tecnico del Marketing Retail Summit

All'indomani della Mixology Experience di Milano ora il mondo retail a Bari, il focus dalla Bar industry si sposta al retail italiano. Fonte Margherita 1845 anche quest’anno è sponsor tecnico del "Marketing Retail Summit" del 27 marzo 2024 a Bari.

Focus non solo nel fuoricasa ma anche nel retail per Fonte Margherita 1845

Un'ulteriore occasione per dare visibilità e far degustare la buona acqua minerale, le bevande e i gustosi aperitivi analcolici a marchio Acqua Azzurra dedicato al retail. Il brick eco-friendly e le bottiglie in vetro saranno per il beverage le protagoniste dell'incontro che riunirà il mondo della moderna distribuzione organizzata con quello dell'industria alimentare.

Acqua Azzurra di Fonte Margherita 1945

Il brand presente a Bari sarà “Acqua Azzurra” espressamente dedicato al mondo del retail. Ogni partecipante alla fine dei lavori riceverà il brick eco-friendly nel suo comodo formato da 33 cl. mentre durante il Summit saranno disponibili il brick eco-friendly da 50 cl, le bottiglie in vetro di acqua oligominerale da 80 cl., le bevande analcoliche da 100 cl. e i gustosi aperitivi analcolici da 27,5 cl.

L’acqua oligominerale è quella delle Valli del Pasubio, naturalmente povera di sodio, che sgorga dalla sorgente Camonda. La confezione del brick eco-friendly è in cartone riciclabile, incluso il tappo, e consente un suo facile riuso. Le bevande analcoliche disponibili in otto gusti sono fatte come una volta, oltre all’acqua di montagna contengono polpa di vera frutta e selezionati aromi naturali. Gli aperitivi analcolici sono realizzati con l’acqua minerale delle Piccole Dolomiti e selezionati aromi naturali, senza coloranti artificiali e senza alcool. Bevande e aperitivi promuovono una forma di socialità responsabile, la possibilità cioè di divertirsi e di socializzare bevendo analcolici.

È un design originale quello del brick con le sue belle illustrazioni d’autore così come delle bottiglie in vetro simili a quelle dei tempi passati ma con le etichette rivisitate in chiave contemporanea da importanti designer.

Il Brick eco-friendly per il retailer è la giusta scelta di chi oltre che sulla bontà dell’acqua minerale delle Piccole Dolomiti punta anche sulla sostenibilità ambientale per il packaging. Gli aperitivi analcolici e le bevande hanno un posizionamento a scaffale che privilegia la qualità e la sicurezza dell’acqua oligominerale delle Valli del Pasubio, la sostenibilità ambientale per l’utilizzo delle bottiglie in vetro e la genuinità per la scelta degli aromi naturali e della polpa di vera frutta. Senza trascurare l’originale design del brick e delle bottiglie in vetro che accentua la distintività a scaffale.

Fonte Margherita e` l’impresa veneta, con origini molto antiche, datate 1845, che oggi ha tre stabilimenti, cinque marchi di storiche acque minerali delle Piccole Dolomiti (Fonte Margherita, Acqua Azzurra, Fonte Regina Staro, Fonte Lonera Staro, Sorgente Alba), due linee di bibite analcoliche ed e` presente in Italia e all’estero nell’horeca, nella moderna distribuzione organizzata, nella distribuzione automatica e nel porta- a-porta. Con una grande attenzione alla salute, all’ambiente e al design imbottiglia esclusivamente in vetro, per lo piu` a rendere e nel brick in cartone interamente riciclabile. Tra i suoi valori la promozione di uno stile di vita sano, la sostenibilita` ambientale e sociale, la non-alcoholic mission e la solidarieta` attraverso il sostegno ad una Fondazione onlus di ricerca scientifica pediatrica.

