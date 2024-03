Stefano Collomb e l'uovo di Pasqua al cioccolato bianco con prugne della California

Prosegue anche per il 2024 la collaborazione tra il California Prune Board (Cpb) - che rappresenta coltivatori e confezionatori di prugne della California - e il maître chocolatier Stefano Collomb, proprietario della storica pasticceria-cioccolateria “Chocolat” di La Thuile, in Valle d'Aosta. Per festeggiare la Pasqua 2024, Collomb propone l'uovo di Pasqua al cioccolato bianco con Prugne della California.

L'uovo di Pasqua con cioccolato bianco e Prugne della California

«Sono sempre alla ricerca di abbinamenti sorprendenti e di ingredienti di alta qualità per creare esperienze gustative uniche. L'uovo di Pasqua con cioccolato bianco e Prugne della California è il frutto della mia passione per l'arte della cioccolateria. La dolcezza naturale delle prugne secche si sposa in modo straordinario con l'intensità del cioccolato bianco, creando un equilibrio perfetto di sapori. Grazie alla consistenza cremosa del cioccolato bianco e alla morbidezza delle Prugne della California, questo uovo offre un'esperienza gustativa straordinaria che incanta i sensi» afferma Stefano Collomb, maître chocolatier per il California Prune Board.

Questo raffinato dolce rappresenta il pensiero perfetto da regalare o condividere con i propri cari durante le festività pasquali. La combinazione del cremoso cioccolato bianco con le succose Prugne della California offre un'esperienza gustativa unica che sicuramente delizierà tutti gli amanti del cioccolato. «Le Prugne della California sono un ingrediente strategico per la mia cioccolateria: mi permettono di ampliare la gamma dei prodotti e stupire sempre i miei clienti con sapori unici e molto apprezzati. Sono orgoglioso di questa creazione e della partnership con il California Prune Board, che mi stimola a sperimentare e a offrire sempre il meglio alla mia clientela» dichiara Collomb.

Le uova di Pasqua al cioccolato bianco con Prugne della California sono disponibili presso la pasticceria-cioccolateria “Chocolat” di La Thuile in Valle d'Aosta e possono essere ordinati telefonicamente al numero 0165 884783, al prezzo di 21 euro per 260 grammi ogni uovo.

