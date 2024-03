Kamut Enterprises of Europe al forum milanese “NutriMI”

Kamut Enterprises of Europe, titolare con Kamut International del marchio Kamut, conferma la sua partecipazione anche per il 2024 a NutriMI, il forum milanese di nutrizione pratica che ogni anno riunisce la comunità scientifica, le aziende e gli stakeholder che operano nel mondo dell'alimentazione e della nutrizione. In questa occasione, l'azienda presenterà gli studi clinici sul grano a marchio Kamut® nella modulazione del microbiota intestinale e infiammazione.

Kamut Enterprises of Europe protagonista a NutriMI

Nell'ampio programma di eventi di NutriMI 2024, interverrà anche la dottoressa Emanuela Simonetti, direttore scientifico di Kamut Enterprises of Europe, nella sessione dal titolo "Universo Microbiota: ascoltare il decision maker del nostro benessere" che si terrà venerdì 5 aprile dalle ore 9.30 alle ore 13.00. Durante il suo intervento "Modulazione del microbiota intestinale e infiammazione: gli studi clinici sul grano a marchio Kamut®", saranno illustrati i molteplici vantaggi e peculiarità di questo antico cereale. «I benefici del consumo di cereali integrali per il microbiota intestinale umano sono ben noti; tuttavia, le informazioni specifiche riguardanti le diverse varietà di cereali, in particolare quelle antiche, sono ancora limitate» afferma la dottoressa Emanuela Simonetti.

Recenti studi su soggetti sani e con fibromialgia, hanno mostrato che una dieta a base di grano integrale a marchio Kamut®, rispetto a una dieta basata su grano integrale moderno, ha favorito la crescita dei batteri “buoni” della flora intestinale e il maggior rilascio dei loro metaboliti, quali acidi grassi a corta catena e composti fenolici, capaci di mitigare l'infiammazione metabolica e di apportare altri importanti benefici per la salute umana. «In vari studi clinici su soggetti sani e su pazienti con patologie cronico-degenerative si è osservato che il consumo dell'antico grano a marchio Kamut® ha portato ad un miglioramento nella composizione del microbiota intestinale e ad un aumentato rilascio nell'intestino di acidi grassi a catena corta e composti fenolici, noti per le loro proprietà anti-infiammatorie. In altri studi clinici, in pazienti che avevano consumato prodotti a base di grano a marchio Kamut®, rispetto prodotti a base di grano moderno, si è osservato un miglioramento nel loro profilo ossidativo e infiammatorio, con conseguenti benefici sui parametri metabolici e clinici e miglioramento della sintomatologia» spiega Emanuela Simonetti.

Oltre ai numerosi benefici sulla salute, la farina di grano a marchio Kamut® è conosciuta per il suo profilo nutrizionale elevato, rendendola ideale per la preparazione di ricette sane e gustose. La sua consistenza offre una struttura più leggera e soffice agli alimenti, rendendoli più facili da digerire. Inoltre, essendo ricca di fibre alimentari, può contribuire a favorire la regolarità intestinale e a mantenere stabile la glicemia.

© Riproduzione riservata